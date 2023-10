Una domenica di sport: in millecinquecento invadono la città per la Varese City Run

Millecinquecento atleti di corsa per una competizione vera ma anche una straordinaria celebrazione di sport. Questa domenica 8 ottobre Varese è stata la cornice della Varese City Run (GUARDA I RISULTATI DELLE GARE).

Due le gare competitive che si sono corse: la Varese city run – Half marathon (mezza maratona) e la Varese Ten sui 10 chilometri. Entrambe erano gare ufficiali Fidal oltre a essere, per questa edizione, una tappa del Piede d’Oro.

Ma la giornata è stata anche un vero e proprio momento di festa per tutti con la 10 chilometri non competitiva e la Family run su una lunghezza di 3 chilometri.

Al nastro di partenza anche due primi cittadini: il padrone di casa Davide Galimberti, «Varese è fiera di una giornata così», e il collega gallaratese Andrea Cassani, «qui oggi non solo per correre ma anche per osservare e portare a casa idee preziose per la nostra corsa».