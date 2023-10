Una festa per l’inaugurazione del Parco giochi inclusivo di Crosio della Valle

Più di una semplice inaugurazione, l’apertura ufficiale del nuovo Parco Giochi inclusivo di Crosio della Valle sarà una vera e propria festa per tutti bambini e le famiglie che vorranno partecipare.

In programma domenica 8 ottobre a partire dalle ore 16 un intero pomeriggio di attività ludiche e creative pensate per coinvolgere i bambini e renderli protagonisti del luogo. Anche lasciando la propria traccia nella colorata opera collettiva che i bambini realizzeranno durante il pomeriggio in un laboratorio creativo e che renderà unica la nuova area giochi del parco comunale.

Durante la manifestazione non mancherà una gustosa merenda per tutti e neppure la musica grazie al concerto del coro “Piccoli Cantori di Crosio della Valle” dell’Istituto Musicoterapico e Arti per le Terapie Camille SaintSaëns.

Con l’occasione anche la Biblioteca di Crosio della Valle diventerà ancora più grande, ma per scoprire come non resta che partecipare all’evento con tanta voglia di giocare e divertirsi insieme.

L’evento è proposto dall’Amministrazione comunale di Crosio della Valle e la partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.