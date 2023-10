Una giornata alla Casamatta di Gurone per scoprire un nuovo materiale edile: la Calce Canapa

Legambiente Varese, in collaborazione con BioLevel, organizza un corso di formazione dedicato all’uso della calce canapa in edilizia. L’evento avrà luogo sabato 21 ottobre presso il centro di volontariato ambientale “Casamatta” nel borgo dei Mulini di Gurone, a Malnate. Questo borgo, unico al mondo, è un luogo dove da anni Legambiente sperimenta l’economia circolare.

Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e lavorare con la canapa e la calce, materiali che saranno utilizzati per realizzare finiture e isolamenti. Il workshop sarà guidato da tutor esperti sia nella teoria che nella pratica.

Il corso si articolerà in due parti: al mattino, dalle 10 alle 13, è previsto un seminario gratuito e aperto a tutti

che unirà tutta la parte teorica. Dopo i saluti istituzionali di Elena Brusa Pasquè (OdA Varese) e dei rappresentanti di Legambiente verrà introdotta la struttura “Casamatta” da parte dell’architetto Marco Zanini.

In seguito èp revisto un approfondimento tecnico sull’uso della calce canapa in edilizia a cura di Michele Franzoni, fondatore di BioLevel. Poi verranno illustrate esperienze pratiche nell’uso della calce canapa presentate dall’architetto Lorenza Cavinato. Infine verrà discussa la calce canapa come materiale per la rigenerazione territoriale, discussione tenuta dal Professor Dipak Pant. Il seminario della mattina prevede anche l’assegnazione di 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) per architetti.

Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 si terrà il Workshop Pratico , per un massimo di 15 Partecipanti, destinato ai soli soci di Legambiente. A guidarlo sarà Giuseppe Zanini, mastro muratore con 40 anni di esperienza, che coprirà le varie fasi per la realizzazione di un cappotto interno con calce canapa.

Il contributo per partecipare al pomeriggio pratico è di €30 e richiede anche l’iscrizione come socio a Legambiente al costo di €15 per under 35 anni e €30 per gli over 35. La tessera di Legambiente è obbligatoria per motivi assicurativi ed è possibile ottenerla online. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni: casamatta.gurone@gmail.com, dove verranno forniti ulteriori dettagli sull’evento.