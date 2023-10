Una giornata di sciopero e presidio per il personale dell’Ispettorato del lavoro di Varese

Lunedì 30 ottobre, dalle 10.30 il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Varese sarà nuovamente in sciopero, in adesione al terzo sciopero nazionale di categoria nel corso dell’ultimo anno e mezzo, con presidio davanti alla Prefettura di Varese per rivendicare migliori condizioni necessarie a svolgere le funzioni cui è preposto di tutela dei diritti dei lavoratori e di vigilanza sulle condizioni di lavoro, chiedendo un potenziamento di personale, strumentazione e risorse.

Come spiegano i sindacalisti della Funzione pubblica Cgil di Varese: «L’iniziativa è stata programmata al culmine dello stato di agitazione proclamato da tutte le sigle sindacali nazionali in conseguenza di mancati investimenti e di depauperamento del personale protrattisi per anni, che hanno inciso profondamente sulla concreta possibilità di svolgere efficacemente i compiti istituzionali cui è demandato il personale dell’Ispettorato, tra cui spicca la vigilanza sui luoghi di lavoro. Dal 2017 si attende un potenziamento delle strutture ed il giusto riconoscimento in termini di risorse per il personale ma nulla è stato fatto in concreto e, al contrario, permane una conflittualità con il vertice amministrativo e politico che appare sordo alle legittime istanze del personale impegnato sul territorio».

L’appuntamento è di fronte ai cancelli della Prefettura di Varese lunedì 30 ottobre dalle 10.30 «per mandare un segnale forte agli organi di Governo affinché si possano destinare risorse per far funzionare un ente indispensabile a un Paese che voglia definirsi civile».