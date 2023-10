Una grande festa a sorpresa a Schiranna per i 90 anni “combattenti” della Gisa

Ha compiuto 90 anni proprio il 5 ottobre 2023 una vera colonna della “Varese combattente” per un mondo più giusto, Gisa Legatti. E i tantissimi suoi amici che ha incontrato negli anni di insegnamento, ma anche nei tanti e non ancora conclusi anni di battaglie civili, hanno organizzato per lei una grande festa a sorpresa: per contenerli tutti – erano più di 200 – è stato necessario aprire l’area feste della Schiranna, quella che ospita la festa dell’Unità.

L’appuntamento era, per tutti, prima delle 20, perchè Gisa si è presentata puntualmente alle otto di sera, senza sapere esattamente cosa le sarebbe successo. Ma arrivata li non ha potuto fare a meno di scoprirlo: a festeggiare questo invidiabile traguardo di vita – specialmente se raggiunto con la forza e la carica che ancora lei ha – erano in tantissimi: ex studenti, compagni di battaglie, Donne in Nero (con le quali ancora ora due volte al mese è in presidio in piazza monte Grappa, per dire no alla guerra) i compagni di nAzioneUmana, l’associazione con cui ha organizzato negli ultimi anni molti incontri di confronto sulle politiche per i migranti e contro la guerra, e tanti nuovi varesini, immigrati e richiedenti asilo a cui ha insegnato la lingua italiana.

Tutti insieme per festeggiare “la Gisa”: con una danza di accendini e uno spontaneo “Bella ciao”, e anche una grande cena dove ognuno ha portato qualcosa. La neo novantenne si è dichiarata “piacevolmente sconvolta” dalle decine e decine di amici accorsi – si sono visti, tra gli altri, gli editori Dino Azzalin, Ombretta Diaferia e Carlo Scardeoni, la fondatrice del centro diurno per senza tetto Il Viandante Mariarosa Sabella, il referente della comunità islamica Giorgio Stabilini e molti, molti altri.

La festa si replica nel weekend: i suoi ex studenti dell’Itis hanno organizzato per lei una festa al ristorante a Marzio.