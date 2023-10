Una piantina del sorriso per sostenere l’AVO i volontari in ospedale

Si è svolta sabato 21 ottobre la XV giornata nazionale dell’AVO, l’associazione dei volontari in ospedale.

Galleria fotografica Il banchetto di AVO all’ospedale di Circolo per la XV Giornata nazionale 4 di 5

Nella hall del monoblocco al Circolo di Varese, tante le persone che si sono fermate al banco allestito dalla sezione varesina per promuovere l’attività a sostegno di pazienti e dei loro famigliari.

In vendita le “piantine del sorriso”, le Kalanchoe, come simbolo di amicizia e disponibilità. L’iniziativa è stata molto apprezzata: tanti i visitatori che si sono fermati per informarsi o dire una parola di ringraziamento.

Lunedì prossimo, 23 ottobre, inizierà il nuovo corso di formazione per diventare volontari di AVO. La chiamata è stata raccolta da 18 candidati che andranno a unirsi, a fine percorso, ai 120 volontari tra gli ospedali di Circolo, Del Ponte, Cittiglio e Luino, oltre ad alcune RSA.

«Con i nuovi volontari dopo il tirocinio – commenta Cristina Birago vicepresidente della sezione varesina – potremo aiutare di più il PS e i reparti che hanno necessità».

Nei pronto soccorso, i volontari assistono le persone in attesa di triate e soprattutto i parenti che attendono i famigliari in visita.