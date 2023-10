Una serata di bellezza e di aiuto al Palace di Varese con il Banco Nonsolopane

È un appuntamento importante quello del 17 ottobre al Grand Hotel Palace di Varese che ospiterà la cena conviviale di beneficenza dell’associazione Banco di Solidarietà Nonsolopane ODV. Un momento conviviale per sostenere progetti importanti a sostegno di chi non ce la fa a sostenersi e ad arrivare alla fine del mese.

L’associazione Banco di Solidarietà Nonsolopane ODV è una realtà presente sul territorio da più di 20 anni, che opera per l’aiuto alle persone in stato di necessita attraverso la fornitura di pacchi cibo. Durante la cena saranno illustrati i progetti e l’esperienza che muovono tutto il lavoro di oltre duecento volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie per aiutare chi fa fatica a sostenersi.

Ospiti e collaboratori importanti si sono coinvolti per la bellezza della serata: lo chef stellato Alessandro Garzillo sarà ai fornelli coadiuvato da volontari del Banco stesso e durante la serata ci sarà la presenza – ormai un punto fisso – il professor Franco Nembrini – educatore e scrittore – autore di tanti saggi e trasmissioni televisive su Dante e altri autori di letteratura, che dialogherà con il giornalista Enrico Castelli.

Una serata di bellezza e di aiuto.

È possibile iscriversi al link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-cena-conviviale-a-favore-del-banco-di-solidarieta-nonsolopane-odv-721867694707?aff=ebdsoporgprofile.”