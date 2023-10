Una serata tutta argentina, tra musica e poesia, alla Libreria degli Asinelli di Varese in via Bagaini 14 a Varese. Appuntamento sabato 14 ottobre dalle 19 con un doppio evento tutto dedicato al paese sudamericano.

Ci sarà Fernando Santiago, attore argentino, che farà gustare un assaggio del recital Astor, dedicato al più straordinario dei musicisti argentini, Astor Piazzolla, mentre Laura Branchini presenterà il libro che raccoglie le poesie di Miguel Angel Bustos edito da Asinelli Editori “Frammenti fantastici”, nuova pubblicazione.

Santiago con Varese ha un legame forte. È stato qui da noi la prima volta a inizio anni Duemila e poi è tornato per presentare i suoi spettacoli “L’ospite” e “Filo Rosso”. 64 anni, nato a Bahia Blanca, ci ha raccontato come è nato e cosa rappresenta Astor: «L’idea è di Martin Stigol (attore, regista e drammaturgo argentino che risiede in Italia da oltre trent’anni e ha fondato a Varese l’associazione Progetto Zattera con la quale ha prodotto numerosi spettacoli ed eventi per l’infanzia e l’adolescenza) e mia – spiega Fernando Santiago -. Io stavo pensando ad un lavoro sul medico argentino Renè Favaloro, Martin mi ha proposto di lavorare sulla figura di Piazzolla ed eccoci qua. Lo spettacolo è stato pensato prepandemia, avremmo dovuto esordire a New York nel 2020 poi c’è stato il lockdown e tutto è stato rimandato. L’autore è Rodrigo De Miguel, argentino, 31 anni, anche lui di Bahia Blanca, la regista Viviana Ruiz e le musiche, ispirate a quelle di Piazzolla, sono di Miguel La Romina, che ha elaborato tre tracce che accompagnano l’opera. In Astor il protagonista è una persona prima di essere un musicista e tante altre cose, con i suoi lati oscuri e i suoi pregi, le sue contraddizioni e la la sua immensa arte. Sul palco sono io solo, è il quarto spettacolo che porto in scena in solitaria, oltre a Filo Rosso e a L’Ospite c’è stato anche Estaciòn Armenia. Ho lavorato anche con diverse compagnie, l’ultimo lavoro che ho fatto è stato Sacco e Vanzetti per la regia di Viviana Ruiz, io ero Vanzetti. Dal 2000 però amo lavorare da solo sul palco perché riesco a esprimermi al meglio, affrontando ogni volta una nuova prova e conoscendomi meglio ad ogni spettacolo. Astor ha visto poche repliche, una ventina, soprattutto in Argentina nella zona di Buenos Aires: questa è la seconda replica all’estero, la prima è stata nel 2022 in Usa, al consolato argentino di New York dove avremmo dovuto esordire due anni prima. Alla Libreria degli Asinelli sabato 14 ottobre ci sarà un assaggio dello spettacolo, una presentazione in vista di un ritorno futuro in tournée in Italia e non solo, perché no». Astor è prodotto da Teatro sin Frontera 2023 grazie alla collaborazione del Comune di Varese e di Fondazione Cariplo.

Non solo teatro, ma anche poesia in salsa argentina alla Libreria degli Asinelli. Sarà infatti presentato in anteprima assoluta anche “Frammenti fantastici”, libro che raccoglie le poesie di Miguel Angel Bustos edito da Asinelli Editori. Un lavoro frutto di ricerca e passione, tradotto da Laura Branchini, anima della Libreria degli Asinelli: «Bustos è un autore desaparecido, la cui opera è stata riscoperta grazie a suo figlio Emiliano, che all’epoca del rapimento e dell’uccisione del padre aveva solo 4 anni. Oggi anche lui è poeta e ha recuperato le poesie del papà. Ci ha concesso i diritti e Asinelli Editori pubblicherà tre titoli, questo con tre suoi lavori e disegni, poi un altro con altri due lavori e uno con le opere inedite di Bustos – racconta Laura Branchini -. Con l’Argentina ho un legame molto forte, in catalogo abbiamo le opere di altri autori argentini come Haroldo Conti (anche lui desaparecido) e Juan German, io mi sono formata a teatro alla Comuna Baires di Milano. Ho saccheggiato la libreria di Martin Stigol e mi sono appassionato alla cultura argentina. L’opera di Bustos ha un valore letterario altissimo: era stata messa al bando dai militari, solo nel 2008 ci sono state le prime ristampe da Argonauta. Ha subito la cancellazione della memoria, anche se i suoi sono testi che riportano alla voce di un bambino, con ispirazione surrealista e sognatrice, visionaria. È davvero una figura da scoprire, lo presentiamo per la prima volta e confidiamo che chi ama la letteratura possa aiutarci a diffondere gli scritti di questo autore. Da fine ottobre avremo un piccolo distributore per far viaggiare di più i nostri libri, mi auguro che anche le opere di Bustos riescano ad emergere sempre di più».

L’appuntamento di sabato 14 ottobre alla Libreria degli Asinelli è sold out, ma si può provare a chiamare i numeri 0332 830824 o 348 0713075 o scrivere a libreriadegliasinelli@gmail.com.