Una visita guidata al buio: alla scoperta del Castello di Somma Lombardo con l’UICI

Visite sensoriali alla scoperta delle bellezze del territorio. Domenica 8 ottobre l’UICI di Varese organizza visite guidate gratuite al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo. Un evento promosso in collaborazione con il comune di Somma Lombardo, la Fondazione Visconti di San Vito Onlus e l’Associazione Fedora. Le visite si svolgeranno dalle 14 alle 17.30: i partecipanti attraverseranno le sale del Castello vivendo esperienze sensoriali per non vedenti, ipovedenti e vedenti.

Dalle 17 l’UICI proporrà il “percorso al buio”, rivolto a un massimo di 20 persone (prenotazione obbligatoria sia al percorso che alle visite telefonando al numero 0331989095 e alla mail urp@comune.sommalombardo.va.it).

Un’esperienza unica e immersiva con il duplice obiettivo di abbattere le barriere e di rendere l’arte e il bello accessibile a tutti, anche a coloro che hanno una disabilità visiva. Ma al tempo stesso un percorso che aiuterà le persone cosiddette normodotate a conoscere e ammirare il bello con occhi diversi, quelli occhi “tattili” che permettono alle persone non vedenti di conoscere. I partecipanti verranno bendati e con l’ausilio anche del bastone bianco conosceranno le bellezze del castello di Somma Lombardo.

L’evento sarà anticipato il 7 ottobre (come da locandina allegata) da visite con guide e interpreti Lis.