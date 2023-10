Va al bagno in un ristorante ma cade dalle scale: 42enne rischia la vita in Canton Ticino

(Foto di repertorio) – L’incidente è avvenuto sabato 7 ottobre, in serata. Poco dopo le 21 in un esercizio pubblico a Bironico (Canton Ticino, area del Luganese) un 42enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese si è assentato dal tavolo del ristorante.

In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta della polizia cantonale dovrà accertare, nel scendere le scale verso il bagno è rimasto vittima di una caduta.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 42enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.