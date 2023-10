Van Aert imbattibile a Legnano, la Jumbo Visma ancora di più

Partiamo dalla notizia: Wout Van Aert non sarà al via della Tre Valli Varesine. Decisione presa domenica, pare, ma ufficializzata dopo la netta vittoria alla Coppa Bernocchi: «Purtroppo non correrò Tre Valli e Lombardia. Farò il Gran Piemonte e poi i campionati del mondo gravel in Veneto» ha spiegato a Legnano. «Per il Lombardia avrei bisogno di arrivare con altra forma, magari dopo la Vuelta. Magari in futuro».

Dopo una gara dura, Van Aert si presenta sorridente in sala stampa. «Ogni vittoria è difficile. Lo sprint è stato la parte più facile della giornata. La parte più difficile è stata seguire i miei compagni, soprattutto l’ultima salita» sull’erta del Piccolo Stelvio. Salita affrontata a ritmo sostenuto fin dal primo passaggio, di sette, proprio con la Jumbo a fare l’andatura per ricucire sulla fuga, sopravvissuta fino all’ultima tornata sul circuito collinare, fino a -39 dal traguardo.

Al tour l’abbiamo visto fare persino il portatore di borracce, tanto forte era il terzetto schierato dalla Jumbo Visma («un anno eccezionale per noi»).

«Sono spesso arrivato secondo [sette volte, ndr] per questo sono contento di aver vinto oggi. Mi fa piacere vincere qui tra gli italiani».