Van Wilder beffa le stelle: il belga si prende la Tre Valli Varesine

Mai sottovalutare il branco dei lupi, mai sottovalutare il Wolfpack. Mai sottovalutare la Soudal-Quick Step. Lo squadrone belga è alle ultime corse di una storia ricchissima di trionfi (è in predicato di fondersi con la Jumbo-Visma) ma ha ancora fame e si è presa il boccone più succulento servito da queste parti, la 102a Tre Valli Varesine.

Galleria fotografica Tre Valli Varesine 2023 – Le premiazioni nel cuore di Varese 4 di 29

Non con il capitano Julian Alaphilippe, ma con uno scudiero che ha dimostrato di saper fare il campione: Ilan Van Wilder, 23 anni e un Giro di Germania già in bacheca, ha messo nel sacco tutti i grandi campioni iscritti alla Tre Valli ’23 e li ha beffati con un’azione solitaria che ha “spento” le stelle.

Van Wilder – belga di Jette, fuori Bruxelles – è andato come un treno dopo lo scatto piazzato tra Casciago e Masnago, incurante di quanto (non) accadeva alle sue spalle. Un caso classico: uno parte e gli altri si guardano e pazienza se gli altri si chiamano Pogacar e Carapaz, Roglic e Vlasov, Zana e Mas. Al gruppo dei migliori sono mancati i gregari e così nessuno dei capitani rimasti soli si è preso la briga di inseguire per non favorire gli avversari diretti.

In questo modo Van Wilder se n’è andato a beffare tutti: quando Carapaz ha deciso di contrattaccare (quasi in pianura, lui re delle scalate!) era troppo tardi e l’ecuadoriano si è dovuto accontentare del secondo posto davanti a Vlasov, eterno piazzato. Quarto e quinto gli sloveni, scacco matto anche per loro, e un brutto voto – dopo tanti e meritati incensamenti – agli squadroni che si sono portati appresso. Spariti sul più bello.

Certo, l’appeal di una vittoria dei grandi favoriti sarebbe stato maggiore ma come sempre “la corsa la fanno i corridori” e la Tre Valli di oggi è stata fatta nel modo giusto da un giovane che, chissà, magari rivedremo presto su piani altissimi: lo auguriamo a lui e alla “Binda”. Da applausi anche il drappello che ha animato la corsa: otto uomini all’attacco per tutta la giornata (i nomi: Battistella, Rochas, Busatto, Serrano, Costiou , Fetter, Martinelli, Brambilla e Calzoni) a nobilitare la gara.

E applausi anche per Alaphilippe, il capitano della Soudal: è stato il primo dei “big” a muoversi e a quel punto i casi erano due: o aveva una gamba atomica o era parte di un disegno impeccabile. La seconda risposta è quella giusta: il successo di Van Wilder ha anche la sua firma.