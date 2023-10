Varese, 2-2 con il cuore: Palazzolo e Furlan rimontano l’Rg Ticino

Da 2-0 a 2-2 al 93′. Il Varese pareggia e si porta a casa un punto importante dal campo dell’Rg Ticino che come da pronostico si è confermato davvero ostico. Un primo tempo sottotono per i biancorossi, i piemontesi invece hanno spinto con ordine e continuità trovando il vantaggio al 41′ con Buongiorno, che di petto ha corretto in porta una parata di Cassano su Jimenez. Nel recupero del primo tempo qualche protesta biancorossa per una trattenuta in area su Banfi ma a inizio ripresa ancora Buongiorno ha raddoppiato per i padroni di casa sfruttando al meglio l’assist di Poesio in contropiede. Poi però i cambi di mister Cotta hanno cambiato volto alla gara e alla squadra: dentro Zazzi, Pisan e Palazzolo e passaggio al 4-3-3. Proprio da un cross di Pisan per Palazzolo nasce il 2-1 che dà speranze ai biancorossi, che nel finale spingono forte e agguantano il pareggio al 93′ con Furlan, che in spaccata risolve una mischia in area.

Un punto di gran cuore per una squadra che ha saputo reagire nella maniera migliore a una situazione decisamente complicata. Sintomo di una squadra che ha un carattere d’acciaio e la volontà di non arrendersi anche quando tutto gira male. In classifica è un solo punto, ma per come è arrivato questo risultato vale ben di più di una lunghezza. E bravi i subentrati a non farsi trasportare dall’andamento del match ma a prendere in mano la gara e ribaltarla.

FISCHIO D’INIZIO

Termina a Romentino la settimana intensa del Varese, che arriva dal bel successo sul Vado e vuole sbloccarsi anche lontano da Masnago, dove non ha ancora raccolto né gol né vittorie. Mister Corrado Cotta, ancora senza Guri e Di Maira per l’attacco, schiera lo stesso 4-4-2 visto ad Asti: Cassano in porta, Cottarelli da terzino a destra, Bernacchi e Molinari in mezzo; in mediana Mandelli e Perissinotto, sulle fasce Vitofrancesco e Furlan con Settimo e Banfi in attacco. Alla guida dei verdegranata c’è invece Filippo Carobbio che mette in campo un 4-3-3 con in attacco il tridente formato dall’ex capitano del Novara Pablo Andres Gonzalez, Buongiorno e Aperi. A centrocampo l’ex Varesina Poesio, l’anno scorso autore di una tripletta ai biancorossi.

PRIMO TEMPO

I padroni di casa spingono forte nei primi minuti, occupano la metà campo biancorossa ma non riescono a trovare spazi per far male. Dopo tre corner senza esito nel primo quarto d’ora, al 17′ è Aperi a sfiorare la traversa con un destro volante dai 18 metri. Il Varese regge il colpo e i ritmi calano senza che le squadre riescano più a costruire pericoli. Bisogna così attendere il 38′ e l’errore di Mandelli che serve inavvertitamente Aperi, palla a Buongiorno in area e chiusura provvidenziale di Molinari in angolo sul tiro da buona posizione del 10 verdegranata. La punta dei ticinesi si rifà però al 41′ siglando il vantaggio verdegranata quando di petto insacca da due passi la respinta di Cassano sul mancino di Jimenez. La reazione del Varese arriva nel recupero: prima Banfi gira bene di testa il cross di Cottarelli di testa ma è altrettanto bravo Harrasser alla parata. Dal corner seguente Banfi va a terra dopo una trattenuta, i biancorossi chiedono a gran voce il rigore – capitan Vitofrancesco ammonito per proteste – ma l’arbitro non vede irregolarità e lascia correre. Il primo tempo si chiude così con il vantaggio dei padroni di casa.

SECONDO TEMPO

Parte con buon temperamento il Varese che si alza e spinge ma al 5′ si fa trovare scoperto e l’Rg Ticino raddoppia: Poesio scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e serve Buongiorno che da due passi raddoppia e sigla la sua personale doppietta. Vitofrancesco prova la pronta reazione ma la puntata sull’assist di Settimo termina tra le braccia di Harrasser. Cotta allora fa tre cambi in una volta: fuori Cottarelli, Mandelli e Perissinotto e spazio a Pisan Palazzolo e Zazzi e passaggio al 4-3-3. I biancorossi iniziano a spingere prendere campo e al 21′ Bernacchi sfiora la traversa con un colpo di testa su corner. Il gol arriva al 25′ con due neo entrati: Pisan va sul fondo a destra, Palazzolo in area incorna in gol accorciando le distanze. I biancorossi ci credono e al 28′ Furlan manda fuori con il destro dopo un bel dribbling sulla sinistra. I padroni di casa però giocano con i minuti e non permettono ai varesini di dare continuità. Cotta nel finale si gioca anche le carte Baldaro e Liberati per Settimo e Bernacchi. I verdegranata al 44′ avrebbero l’opportunità di chiuderla con Aronica che però calcia tra le braccia di Cassano e allora i biancorossi si lanciano in avanti. Da una punizione al 48′ nasce il 2-2: Vitofrancesco lancia in area, Benacquista impegna Harrasser e l’ultimo tocco, quello decisivo per il 2-2, è di Furlan in spaccata. Negli ultimi secondi di riporta in avanti l’Rg ma su Aronica è decisiva una deviazione e poi la difesa biancorossa respinge l’ultimo corner chiudendo così la gara sul 2-2.