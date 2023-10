Varese ha ospitato il primo Festival internazionale del kamishibai in Italia

Buona la prima per il Festival Internazionale del Kamishibai a Varese la scorsa settimana dal 22 al 24 ottobre.

In tre giorni 5 appuntamenti e decine di storie raccontate con l’antica arte giapponese del kamishibai, un linguaggio teatrale capace di unire il potere delle parole scandite nella narrazione a voce alto con le illustrazioni che scorrono lente nel teatrino, generando suggestioni fortemente evocative.

A promuovere l’iniziativa la compagnia Teatro dei burattini di Varese e l’associazione Parole in viaggio all’interno del più ampio evento culturale La Scatola Magica, che ha debuttato a luglio proprio per promuovere la cultura del kamishibai, con il supporto del Comune di Varese.

«Il Festival è stato un’occasione estremamente importante per far conoscere al pubblico un linguaggio teatrale affascinante, un’opportunità di far lavorare assieme alcune realtà artistiche della città, quali sono Spazio Yak e Fondazione Morandini – afferma soddisfatto Chicco Colombo – ma importante soprattutto perché è il primo Festival internazionale di kamishibai che ha luogo in Italia. Di questo dobbiamo esserne tutti orgogliosi».

Ma grande soddisfazione per i promotori arriva anche dalla grande partecipazione del pubblico agli eventi proposti e dai diversi contributi che i narratori hanno portato a Varese. «Narrazioni davvero molto diverse tra loro non solo per le tecniche utilizzate, alcune delle quali estremamente raffinate, ma anche per le trame che ci hanno regalato e per le capacità interpretative – aggiunge Gianluca Fiore di Parole in viaggio – Il pubblico, e anche noi promotori con loro, si è stupito per la varietà della messa in scena di queste storie che Slovenia, Francia, Svizzera e Italia hanno voluto regalare alla città. Un’offerta talmente ampia da testimoniare l’enorme flessibilità e potenzialità di questo linguaggio teatrale».

La Scatola Magica continua a proporre iniziative di promozione del kamishibai sino al 15 novembre in Sala Veratti a Varese a partire dalla mostra “L’antica arte del kamishibai” con i butai di Chicco Colombo, visite guidate per le scuole e workshop gratuiti per insegnanti.