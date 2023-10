Varese il golf, tante opportunità per tutto il territorio

Le cifre sono eclatanti: quasi un miliardo di euro generato come indotto dal successo della Ryder Cup che, la scorsa settimana, ha fatto di Roma il punto di riferimento internazionale del golf, portandola sugli schermi di tutto il mondo. Nella capitale, primi dati dicono che il settore alberghiero ha fatto registrare un aumento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa il 20% negli incassi, valutati tra i 200 e i 250 milioni di euro.

«Anche in questa circostanza – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –, il turismo collegato agli eventi agonistici e, più in generale, all’attività sportiva si è confermato un formidabile fattore di sviluppo e promozione turistica. Il golf è una disciplina di crescente interesse a livello internazionale e anche in Italia sta aumentando il suo appeal nei confronti di un pubblico sempre più vasto. Varese, anche in questo ambito, può giocare carte importanti, con i suoi campi che godono del beneficio di essere inseriti in un contesto ambientale di grande fascino e bellezza».

Una conferma in tal senso viene dalle 108 atlete, provenienti da 22 paesi del mondo che, da oggi (giovedì 5 ottobre) e fino a sabato, sono protagoniste della tappa italiana di “Let Access Series” lungo il percorso del Golf Club Varese di Luvinate. Lanciata nel 2010, la Let Access Series offre alle giocatrici l’opportunità di competere e passare al Ladies European Tour: le prime sei golfiste classificate guadagneranno il pass per la prossima stagione del massimo circuito continentale riservato alle donne professioniste.

«Ecco perché, nell’ambito del nostro progetto Varese Sport Commission – spiega il presidente di Camera di Commercio –, stiamo supportando gli organizzatori e, in queste tre giornate, siamo presenti al Golf club di Luvinate con un nostro desk promozionale. Grazie alla presenza delle atlete con i loro staff più i dirigenti internazionali e gli appassionati giunti da diverse parti del mondo si calcola che l’evento generi ben 1.500 pernottamenti».

Golfiste che sono giunte in provincia di Varese sin dall’inizio della settimana per provare le 18 buche in cui si sfideranno e subito hanno apprezzato la bellezza di un campo di gara che degrada sul lago di Varese e offre sullo sfondo un paesaggio di straordinaria bellezza con la catena del Monte Rosa nonché le colline del Sacro Monte e del Campo dei Fiori, immediatamente alle spalle.

«Di più, la vicinanza dell’aeroporto di Malpensa – continua Vitiello – è un altro fattore chiave nel successo di un evento che può davvero costituire un passaggio significativo verso la costruzione di un modello di promozione turistico sportiva collegato al golf sul nostro territorio. Abbiamo quattro impianti di pregio, dal Nord al Sud della provincia, che possono diventare tappe di un circuito molto interessante per appassionati da tutto il mondo. Già ne attraggono molti, ma sono certo che il potenziale è ben più alto: come Camera di Commercio siamo pronti a operare concretamente. Di certo, proveremo a mettere nuovamente attorno al tavolo i principali attori per verificarne apertura e disponibilità, ma anche valutare insieme se potrebbero esserci i presupposti per ulteriori investimenti e mettere a punto nuove strutture».