Varese in attesa dell’esito del ricorso, Guri si prepara per il debutto

Settimana atipica in casa Varese, che vive sospeso in attesa della sentenza sul ricorso presentato dall’Rg Ticino. Sui due piatti della bilancia l’euforia di un pareggio arrivato grazie a una grande reazione e la delusione di non potersi a fondo quella gioia, finché non ci sarà il pronunciamento del tribunale sportivo. Un fulmine inaspettato, anche perché la società biancorossa si dice sicura della propria posizione e soprattutto della regolarità del tesseramento del portiere Enzo Cassano.

Intanto il giudice sportivo non ha omologato il risultato del campo, il 2-2 in rimonta firmato da Furlan e Palazzolo. E, parlando degli ultimi arrivati, in casa biancorossa sembra finalmente pronto all’esordio l’attaccante albanese Sindrit Guri, che si sta allenando regolarmente con la squadra e domenica dovrebbe finalmente fare il proprio debutto in maglia bancorossa. Si sta reinserendo in gruppo anche l’altra punta Filippo Di Maira, che spera di rientrare nel giro di poche settimane. Alle Bustecche intanto si è rivisto Giovanni Foschiani, l’esterno classe 2003 che ha vestito la maglia biancorossa 67 volte nelle ultime due stagioni e che è ancora tesserato nonostante un’estate che lo ha visto lontano dalla Città Giardino. Ci sarà ora da capire se potrà rientrare nei discorsi della società o verrà svincolato a dicembre. Resta ai box anche il portiere classe 2006 Stefano Ferrario che sta proseguendo le cure per il problema alla spalla.

Mister Cotta intanto continua a spronare la squadra durante gli allenamenti e prepara la gara di domenica, che vedrà Vitofrancesco e compagni tornare al “Franco Ossola” per ospitare l’Albenga (biglietti in prevendita a questo link). I liguri, neopromossi, arrivano da una striscia positiva di tre vittorie filate, l’ultima contro la Fezzanese che sarà la prossima avversaria a Masnago domenica 22 ottobre.