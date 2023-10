Varese in casa dell’Rg Ticino, i biancorossi vogliono sbloccarsi anche in trasferta

È un buon momento per il Varese e il successo di mercoledì contro il Vado lo ha confermato. Se al “Franco Ossola” i biancorossi hanno conquistato tre vittorie su tre in campionato, in trasferta la mancanza di gol non ha permesso di ottenere gli stessi risultati. Domenica 8 ottobre (ore 15.00) Vitofrancesco e compagni saranno ospiti dell’Rg Ticino e proveranno a sbloccarsi anche lontano da Masnago.

Non ci sono grandi novità rispetto alla situazione indisponibili: Sindrit Guri, come annunciato anche da mister Cotta «sarà sicuramente titolare settimana prossima», ma per questa settimana non sarà ancora della gara, così come slitta ancora il rientro di Filippo di Maira. Scelte quindi ancora ristrette in attacco, ma il gol segnato contro il Vado si spera possa aver sbloccato il numero 9 Stefano Banfi, in attesa che anche gli altri giocatori offensivi facciano la loro parte.

«Arriviamo da una settimana che fino a oggi è stata positiva – analizza mister Corrado Cotta nel prepartita – ma domani abbiamo una sfida importante contro una squadra che sul mercato si è mossa veramente bene, anche se poi è sempre il campo a decidere. La partita più difficile è sempre quella che arriva, ma la squadra ha consapevolezza e se la può giocare sempre. Sono soddisfatto perché c’è applicazione, determinazione e compattezza. Vincere dà serenità a tutti, anche ai tifosi. Questo è un gruppo che ha la giusta alchimia, senza prime donne».

«Dobbiamo essere bravi a palleggiare nello stretto per poi cercare la giocata in verticale – prosegue l’allenatore biancorosso -. Dovremo essere bravi a limitarli. È una squadra quasi tutta nuova, un po’ come noi. Dalle statistiche possiamo pensare che non abbiano problemi in attacco ma soffrono un po’ in difesa. Di sicuro hanno quattro o cinque giocatori che hanno i colpi per decidere la partita; l’obiettivo sarà tenerli lontano dalla porta. Lo spessore dell’organico è forte e hanno aggiunto anche un difensore centrale forte (l’ex Pro Patria Moris Sportelli, ndr) per rinforzare la difesa.

E servirà una prova maiuscola da parte di tutti per fare risultato a Romentino (pochi chilometri al di là del Ticino). I verdegranata hanno in rosa giocatori di grande esperienza come gli ex Novara Gianluca Sansone e Pablo Andres Gonzalez, ma anche nomi importanti della categoria come gli attaccanti Sebastiano Aperi, Daniele Buongiorno e Niccolò Colombo, miglior marcatore della squadra finora con 4 centri. In panchina siede Filippo Carobbio, ex calciatore del Varese che lo scorso anno fece un ottimo campionato alla guida del Brusaporto. In questo inizio di campionato però la squadra novarese non è ancora riuscita a trovare la giusta chimica, soprattutto in trasferta dove ha perso tutte e quattro le trasferte, mentre in casa ne ha vinte due e pareggiata una, l’ultima contro l’Asti.

