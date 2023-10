Varese in Fiba Europe Cup, in vendita online gli abbonamenti per la prima fase

Mancato l’approdo in Champions League nei preliminari di Antalya, la Pallacanestro Varese torna a disputare la Fiba Europe Cup, manifestazione in cui fu finalista della prima edizione (2016, a Chalon) e che nella scorsa partecipazione (2018-19) vide i biancorossi di Caja arrivare sino alla semifinale con Wurzburg.

Il cammino della Itelyum (è lo sponsor di Coppa, lo stesso che dà il nome al palazzetto) inizierà da Cipro mercoledì prossimo (18 ottobre) e prevede sei partite di un girone all’italiana con tre incontri interni. Il calendario li ha messi uno dopo l’altro: contro Gottingen il 25 ottobre, contro Tbilisi giovedì 2 novembre (e non mercoledì 1 come previsto inizialmente) e contro il Keravnos mercoledì 8 novembre.

Per assistere a queste tre gare (tutte alle 20,30) è da oggi disponibile un abbonamento apposito che si potrà sottoscrivere soltanto online. La società del presidente Bulgheroni ha predisposto prezzi bassi con particolare attenzione a chi ha già l’abbonamento per la Serie A e per gli iscritti al trust “Il basket siamo noi” che potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto sino a domenica 22. In questo caso sarà necessario inserire il cosiddetto “sigillo fiscale” (un codice di 16 caratteri presenti sulla tessera LBA) al momento della sottoscrizione. QUI IL LINK per chi è già abbonato al campionato.

Le tessere a vendita libera (quindi per chi non è già abbonato) proseguiranno sino a mercoledì 25 ottobre. QUI IL LINK per l’acquisto (una volta entrati sul sito bisogna cliccare su “abbonamenti”). Per ogni informazione è disponibile l’indirizzo e-mail biglietteria@pallacanestrovarese.it. Di seguito le tariffe per le due tipologie.