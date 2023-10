Varese Possibile si unisce allo sdegno per le celebrazioni di stampo neonazista ad Azzate

“In questi giorni si stanno svolgendo in tutta la provincia di Varese eventi, fiere e sagre di vario tipo; ci addolora riscontrare, in questo clima di festa autunnale, l’ennesima provocazione del gruppo Do.ra, sotto inchiesta dal 2017 per tentata ricostituzione del partito fascista, che invita i “nostalgici del clima da grandi discorsi anni ‘20” a partecipare all’Oktoberfest ad Azzate” inizia così la nota scritta da Marco Berteotti e Elena Gamba, portavoce di Varese Possibile (foto di copertina d’archivio).

“Ci uniamo allo sdegno di tutta la popolazione antifascista della provincia nel respingere e rigettare ogni tipo di rigurgito nostalgico proveniente dai gruppi di ispirazione neofascista e neonazista; ci uniamo all’appello dell’ANPI provinciale che richiama l’attenzione delle istituzioni sull’evento e sui molteplici episodi di provocazione occorsi negli ultimi mesi in provincia. Varese Possibile ribadisce l’importanza del rispetto della Costituzione Italiana, antifascista e intollerante nei confronti di chi si professa “nostalgico” del periodo più buio del nostro paese”.