Varesenews lancia un nuovo canale WhatsApp per aggiornamenti in tempo reale

Varesenews ha inaugurato un nuovo servizio per i suoi lettori: un canale dedicato su WhatsApp. Questa nuova piattaforma permetterà ai cittadini di ricevere direttamente sul proprio smartphone notizie, appuntamenti, eventi e iniziative che riguardano la provincia di Varese. Condivideremo solo le notizie più importanti e gli appuntamenti più rilevanti (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE WHATSAPP DI VARESENEWS).

Il servizio sfrutta la recente funzionalità introdotta da WhatsApp denominata “canali”. Questi canali rappresentano un modo semplice e sicuro per ricevere aggiornamenti da enti, organizzazioni o figure di riferimento direttamente all’interno dell’app. Gli utenti troveranno questi aggiornamenti in una nuova sezione dell’app chiamata “Aggiornamenti”, separata dalle classiche chat personali.

Gli amministratori dei canali hanno la possibilità di inviare vari tipi di contenuti, dal testo alle foto, dai video agli adesivi, e persino sondaggi. Questo permetterà a Varesenews di interagire in modo dinamico con i suoi lettori, proponendo contenuti multimediali e interattivi.

Come iscriversi

Iscriversi è gratuito ed è molto semplice: basta accedere cliccando su questo link. Oppure, attraverso l’applicazione basta andare sulla scheda “Aggiornamenti“, poi premere il tasto “+” e premere ancora su “Trova canali“. A questo punto basterà digitare “varesenews” per trovare subito il nostro canale per poi toccare il tasto “+” sulla destra per iscriverti. Una volta entrati nel canale, toccando la campanella in alto a destra si potranno attivare le notifiche per non perdere neanche un aggiornamento e conoscere tutti i contenuti.

Con questo passo, Varesenews si conferma all’avanguardia nell’adozione di nuove tecnologie per garantire un servizio di informazione sempre più immediato e vicino alle esigenze dei suoi lettori.

I numeri della comunità di Varesenews