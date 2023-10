Vedere Oltre è una passeggiata teatrale in natura per i bambini a Gavirate

Vedere Oltre è l’escursione teateale proposta da biblioteca e teatro periferico per venerdì 13 ottobre alle ore 15.30 dal parcheggio del parco Morselli

Si intitola Vedere Oltre la Passeggiata teatrale in natura per bambine e bambine tra gli 8 e i 10 anni in programma venerdì 13 ottobre alle ore 15.30 a partire dal parcheggio del parco Morselli.

Una breve camminata alla ricerca di personaggi nascosti negli elementi naturali guidati dagli attori della Compagnia Intrecci teatrali.

Che cosa cattura il mio sguardo, e perché? Da quale punto di vista osservo il mondo?

Un racconto legato alla natura e al paesaggio naturale, l’importanza di tenere lo sguardo aperto su ciò che ci circonda e che spesso non riusciamo a vedere e ad apprezzare. Perché non è solo attraverso lo sguardo che si può fare esperienza del paesaggio.

Allenare la percezione dei sensi, tenere gli occhi chiusi e ascoltare, annusare, toccare.

La partenza è alle ore 15.30 dal parcheggio del parco Morselli, vicino alla Chiesetta della Trinità dove è previsto il rientro attorno alle ore 17.

Si raccomandano scarpe comode.

Per info e prenotazioni scrivere a biblioteca@comune.gavirate.va.it oppure telefonare a uno dei seguenti numeri: 0332748278 – 334 1185848 – 347 0154861 (Teatro Periferico).

In caso di maltempo la passeggiata viene rinviata.