“Venerdì con i VIP” al museo dei fossili di Besano

A partire da Ottobre, nell’ambito della mostra di Carla Iacono “Le Spose di Darwin” al Museo dei Fossili di Besano, un calendario di appuntamenti dal titolo “Venerdì con il VIP”, impreziosirà la visita alla piccola ma celebre istituzione besanese.

Primo ospite tra i VIP selezionati per la passione per la scienza e la natura, sarà Adalberto Peroni, besanese, da oltre quarant’anni eclettico studioso della medicina naturale, attivo ad ampio raggio in Italia e Svizzera come naturopata, osteopata, cromoterapista e riflessologo plantare. In coppia con il fratello Gabriele, già farmacista specializzato in fitoterapia e iridologia, ha indagato a lungo il mondo delle erbe medicamentose e del nostro territorio, pubblicando, anche con Cleonice Bonalberti, numerosi manuali, saggi e testi divulgativi.

Venerdì 6 ottobre alle 16 Adalberto Peroni accompagnerà i presenti alla visita dell’esposizione museale e della mostra d’arte intrattenendoci poi sull’equiseto, una pteridofita “fossile vivente” dalle numerose qualità, le cui origini di specie risalgono almeno all’epoca (240 milioni di anni fa) in cui si sono formati i fossili del Monte San Giorgio, proclamato patrimonio dell’Umanità UNESCO per il suo valore nella Storia dell’Uomo.

Sarà possibile ammirare anche tavole botaniche storiche dalla collezione personale di Peroni e comprendere il prezioso lavoro di ricerca che gli ha permesso di editare numerosi testi adottati come riferimento dalle istituzioni provinciali. Un brindisi concluderà l’incontro.

L’entrata al Museo prevede un biglietto di ingresso.