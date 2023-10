Vent’anni di Ingegneria all’Università dell’Insubria, “l’eccellenza nella sicurezza del lavoro e dell’ambiente”

Il corso di laurea triennale in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente (Isla) dell’Università dell’Insubria compie 20 anni. E li festeggia domani, venerdì 27 ottobre, alle ore 16 nella sala seminari di Villa Toeplitz a Varese, con un evento a cui saranno presenti alcuni dei fondatori e molti di quanti hanno contribuito alla sua crescita negli anni: docenti, personale amministrativo, tecnici, addetti alle aule e studenti. (Nella fotografia allegata: un gruppo degli iscritti al primo anno del Corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente (Isla) nell’anno accademico 2003-2004)

A introdurre i lavori sarà il professor Vincenzo Torretta, presidente del consiglio di corso di studi, a cui seguiranno i saluti delle cariche accademiche: il magnifico rettore Angelo Tagliabue e gli ex direttori dell’ateneo Marino Balzani e Gianni Penzo Doria. Poi gli interventi di: Mauro Ferrari, direttore del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate; Michela Prest, direttrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia; Giovanni Bernardini, ex direttore del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale; Ezio Vaccari, ex direttore del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.

Sul palco anche Renzo Dionigi e Alberto Coen Porisini, che sono stati rettori dell’ateneo, e Giordano Urbini, tra i fondatori del corso di laurea in Ingegneria.

Una presentazione dei dati relativi agli studenti e ai laureati sarà proposta da Cristiana Morosini, coordinatrice del Comitato di indirizzo dei corsi di ingegneria, e da Andrea Re, rappresentante dei laureati nel Comitato.

A chiudere il programma le esperienze professionali di alcuni dei laureati e il ricordo del professor Maurizio Chiaranda, del professor Paolo Pelosi, dell’architetto Renato Sorrentini e del professor Vincenzo Riganti con l’intervento del professor Fabio Conti.

Il corso di Ingegneria a Varese, avviato nell’anno accademico 2003-2004, ha aperto nuove prospettive per gli studenti interessati ad approfondire le tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dell’ambiente. Novità nel panorama nazione è stato preceduto solo dall’analogo corso presso l’Università Sapienza di Roma (Ingegneria della Sicurezza), che in seguito fu chiuso.

Il piano di studi del corso triennale Isla è caratterizzato dalla combinazione di materie ingegneristiche tradizionali, con un focus particolare sull’ingegneria ambientale, e insegnamenti inerenti alla sicurezza negli ambienti di lavoro, nei processi chimici e nei cantieri. Durante gli studi gli studenti acquisiscono una formazione interdisciplinare e competenze spendibili sia nella progettazione che nella gestione di infrastrutture e servizi per la sicurezza dei lavoratori e nelle attività connesse: alla depurazione delle acque, al trattamento delle emissioni gassose, al recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, alla bonifica dei siti contaminati, al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti alternative.

Dal settembre 2018, ai laureati che desiderano proseguire gli studi, l’Università dell’Insubria offre anche il corso di laurea magistrale in Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, l’unico corso di laurea magistrale in Italia orientato sia all’ambiente che alla sicurezza sul lavoro e rappresenta l’ideale completamento della laurea triennale in Ingegneria per la sicurezza del lavoro.

I due corsi di laurea vantano una notevole crescita tra gli iscritti. La triennale in Ingegneria dalla sua attivazione ha laureato 874 ingegneri. Secondo il XXV Rapporto Almalaurea 2023, il tradizionale appuntamento di analisi delle performance dei 77 atenei italiani, la condizione occupazionale e formativa dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo è ottima: il 40,7% lavora, il 25,9% lavora ed è iscritto ad una laurea di secondo livello, il 29,6% è iscritto ad una laurea magistrale e solamente il 3,7% dei laureati è alla ricerca di una prima occupazione. Punto di forza del corso sono i tempi di ingresso nel mercato del lavoro: dall’inizio della ricerca al primo lavoro trascorrono in media 1,6 mesi.

Ulteriori informazioni sul corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente e il corso di laurea magistrale in Ingegneria ambientale e per la sostenibilità dell’ambiente di lavoro, sono disponibili sul sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria: https://www.uninsubria.it/formazione/offerta-formativa/corsi-di-laurea.