Vent’anni di Skorpions: il sogno di Claudio Carelli continua a vivere

In provincia di Varese opera una squadra che ha, nella propria bacheca, la bellezza di 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe e un torneo internazionale (quello di Zurigo) ma che è ancora troppo poco conosciuta. Parliamo degli Skorpions Varese di powerchair hockey, disciplina paralimpica (si gioca a bordo delle carrozzine elettriche) che fino a qualche tempo fa si chiamava wheelchair hockey e che ha nella compagine biancorossa una delle storiche realtà nazionali.

Una storia, quella degli Scorpioni, che oggi compie vent’anni: il club fu infatti fondato nel 2003 grazie all’iniziativa di Claudio Carelli, già tricolore a Monza e azzurro con l’Italia (di cui era capitano), che volle dare vita a una squadra sul proprio territorio, il Varesotto.

In quegli anni il movimento legato all’hockey in carrozzina elettrica era in fermento e grazie a UILDM Varese (una associazione che si occupa di distrofia muscolare) venne organizzato un torneo a Besnate che divenne così la “culla” di una squadra locale. Gli Skorpions appunto, che nel nucleo originale compresero oltre a capitan Carelli anche Tiziano Fattore, Annamaria Cremona, Luca Mercuri e Gianfranco Santeramo. Gli Skorpions di quest’anno al torneo di Eindhoven

Il 15 ottobre 2003 la società divenne realtà con la fondazione ufficiale e con una squadra che nel frattempo era stata completata da Michele Sanguine e Fabio Mantiero in campo, da Claudio Moretta e Luca Maino in veste di allenatori. In quegli anni gli Skorpions presero subito quota: nel 2005 arrivò il primo scudetto, seguito dai quattro consecutivi tra il 2007 e il 2010, anno in cui i biancorossi si imposero al torneo internazionale di Zurigo. In quello che ancora oggi è l’unico successo italiano in un evento di quel livello.

Claudio Carelli, il fondatore, è purtroppo scomparso nel 2018 a soli 39 anni ma la sua figura continua a guidare gli appassionati dirigenti e giocatori degli Skorpions, che gli hanno dedicato un “memorial” e che sono pronti a iniziare una nuova stagione agonistica. La squadra, che continua ad allenarsi e giocare a Besnate, prenderà parte al prossimo torneo di Serie A2 che prenderà il via domenica 22 ottobre in casa contro Bareggio.

Ma al di là dei sacrosanti obiettivi sportivi (raggiunti in passato o nel mirino per il futuro) la storia degli Skorpions racconta soprattutto di una forte missione sociale. Grazie a questa disciplina, una delle poche di squadra per atleti con patologie motorie severe (soprattutto neuromuscolari e progressive), decine di giovani hanno avuto la possibilità di fare sport e sperimentare quei meccanismo di team, di spogliatoio, di viaggio e di fatica che è tipico di questo mondo.

Claudio Carelli con la fascia di capitano festeggia il titolo 2007-08

«Arrivare a 20 anni ed essere consapevoli di aver contribuito a scrivere tante delle pagine di maggior successo della storia del club è un onore e, al contempo, una grande responsabilità – spiega il vicepresidente Fabio Mantiero – Il nostro sport si è evoluto molto da tanti punti di vista e gli Skorpions hanno sicuramente contribuito al cambiamento ancora oggi in corso. Siamo stati la prima società a scegliere carrozzine sportive pensate ad hoc per questo sport, scelta ai tempi molto discussa ma che oggi è diventata la norma. Io stesso fui uno dei primi giocatori con T stick – strumento a forma di T apposto sulla carrozzina che permette anche ad atleti senza funzionalità degli arti superiori di controllare la pallina e tirare – ad avere un ruolo più attivo e non solo difensivo, altra cosa oggi diventata comune. Quello che non è cambiato è la voglia e la determinazione sul campo, e non solo, di fare bene e di coinvolgere sempre più persone nella squadra perché questo sport può davvero cambiare la vita di molti ragazzi».