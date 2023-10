Verbano a valanga, Caronnese di misura. Senza reti il derby Vergiatese-Sestese

Mercoledì di campionato per il Girone A di Eccellenza che ha anticipato il turno numero 16 in infrasettimanale. E dopo questa quinta giornata di campionato a dividersi la testa della classifica rimangono la Calvairate e l’Oltrepò. Vittoria esterna per la Calva, 3-1 in casa della Castanese, mentre i pavesi sfruttano il fattore casalingo per superare 2-1 la Solbiatese in uno scontro da piani alti. Succede tutto nel primo tempo a Broni con i padroni di casa che passano al 6’ con Vaglio, la Solbia pareggia al 45’ con Romano ma nel recupero è Ferraro a siglare il 2-1, risultato che non cambierà più. Rimane nei primi posti anche il Casteggio che passa 3-0 sul campo dell’Accademia Pavese.

Ai piani alti si presenta la Caronnese che infila un altro 1-0, questa volta firmato da Zoppi, per superare la pratica Milanese e salire a quota 10. Stesso risultato per l’Ardor Lazzate sul Pavia e per il Magenta sulla Base 96. Basta l’1-0 anche all’Fbc Saronno, che passa in casa del Meda grazie alla rete di Artaria al 27’ del secondo tempo.

Il derby tra Vergiatese e Sestese, unite anche dal progetto sul settore giovanile, termina senza reti e con un punto a testa mentre il Verbano va a valanga sul Vittuone a Besozzo: 5-0 con 4 gol nel giro di dieci minuti nel primo tempo: Ferrari apre al 27’, poi Federico al 29’ e Lanza al 32’ prima della doppietta di Ferrari al 27’. Nella ripresa il bomber classe 2003 arrotonda il risultato e firma la sua tripletta personale al 17’ chiudendo i conti.