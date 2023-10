Via Cavallotti di Luino si anima di musica e colore con l’arrivo della prima edizione di “Autumn Leaves”

L’autunno è giunto a Luino, e come di consueto, Via Cavallotti di Luino non si è fatta trovare impreparata, vestendosi con i colori e la magia che solo questa stagione sa offrire.

In questo suggestivo contesto, sabato 28 ottobre a partire dalle 15:00 il cuore del centro storico si appresta a ospitare la prima edizione di “Autumn Leaves – Festa d’Autunno”: un appuntamento pomeridiano che ha l’obiettivo di unire storia, creatività di artisti, artigiani e commercianti con le melodie della “My Band”, la classe di musica d’insieme dell’Accademia di Laveno Mombello.

Un pomeriggio tutto in musica le cui note si dipaneranno attraverso le corti e gli angoli nascosti del centro storico inondato da caldi colori autunnali e circondato da istallazioni che richiamano la natura. Per questa occasione la pittoresca via Cavallotti si trasformerà in un’oasi fuori dal tempo, un luogo speciale in cui la semplicità e l’accoglienza regneranno sovrane e dove le preoccupazioni quotidiane, come per magia, verranno allontanate dalle note dei 12 artisti.

Ma “Autumn Leaves” non sarà solo un piacere per gli occhi e le orecchie; sarà anche un crogiolo di attività e un balsamo per l’anima, un momento per riscoprire serenità e positività con classe e semplicità.

Per maggiori informazioni: locandina