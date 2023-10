Video, seminari e messaggi: la campagna di Ats Insubria contro gli infortuni sul lavoro

È “#insiemeperunlavorosicuro“ la parola d’ordine trasformata in un hashtag e scelta per la campagna legata alla “Settimana Europea Sicurezza e Salute sul Lavoro 2023 di Regione Lombardia cui anche Ats Insubria partecipa. Temi ricordati nel seminario “Sensibilizzare tutti gli attori della sicurezza, dal committente agli addetti ai lavori” promosso proprio da ATS Insubria il 26 ottobre al “Gloria” di Como

Molte le iniziative programmate da PSAL – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ATS Insubria, in concomitanza con la Settimana Europea, durante la quale Regione Lombardia sta favorendo un ampio programma dedicato a Sicurezza e Salute sul Lavoro.

Davvero numerosa la partecipazione al convegno “Sensibilizzare tutti gli attori della sicurezza, dal committente agli addetti ai lavori” a cui hanno voluto essere presenti anche Claudio Giacalone Comandante dei Vigili del Fuoco di Como, Francesco Capozio Direttore della sede comasca di INAIL e una nutrita delegazione del Nucleo dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Como.

Il Prefetto di Como Andrea Polichetti è intervenuto per rivolgere un saluto ai partecipanti: “La sicurezza del lavoro deve essere una concreta priorità. Solo l’impegno congiunto delle Istituzioni e delle Forze sociali può realizzare la diffusione della cultura della prevenzione che è la base per la più ampia conoscenza dei rischi di incidenti sul lavoro. Dobbiamo proseguire e rafforzare l’iniziativa di coordinamento già avviata dalla Prefettura con il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per l’attività edilizia finalizzata a dare maggiore concretezza alla sicurezza nei cantieri edili, anche per estenderla ad altri settori. “

“ATS Insubria sta adottando molte azioni nel percorso di sensibilizzazione del mondo del lavoro e dei cittadini sulle tematiche della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Nel maggio scorso abbiamo proposto uno spettacolo di public engagement per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con Federico Ricci dell’Università di Modena e Reggio Emilia per contribuire alla crescita di una cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Garantendo in questo modo un contributo concreto all’obiettivo lavoro sicuro” commentano dalla Direzione Aziendale di ATS Insubria.

Il servizio PSAL – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ATS Insubria, in concomitanza con la Settimana Europea Sicurezza e Salute sul Lavoro, promuove due video realizzati per fornire informazioni essenziali relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva. “I progetti video sono rivolti a tutti e in particolare a ragazze, ragazzi e giovani tra i 15 e i 34 anni per garantire le nozioni di base in materia di DPC e DPI. Sensibilizzare i cittadini e costruire nuove culture richiede formazione, condivisioni, pianificazioni. Abbiamo iniziato convintamente questo percorso che comincia già a fare i suoi frutti” dicono dalla Direzione Aziendale di ATS Insubria.