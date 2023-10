“Vietare le celebrazioni dell’ascesa di Hitler”, le segretarie Pd contro l’iniziativa degli estremisti di destra a Varese

La serata di celebrazione del centenario del Putsch di Monaco deve essere impedita. A chiedere di fermare l’iniziativa in programma in provincia di Varese il prossimo 11 novembre, e organizzata del gruppo nazifascita di Azzate, è un comunicato congiunto delle segreterie provinciali e regionali del Partito Democratico.

Silvia Roggiani e Alice Bernardoni, neoelette all guida della comunità Dem, hanno chiesto di vietare la serata celebrativa del tentativo fallito di colpo di Stato organizzato e attuato dal leader del Partito nazista Adolf Hitler.

“Impedire lo svolgimento del raduno neonazista – scrivono Roggiani e Bernardoni – è una misura più che necessaria per prevenire ogni forma di apologia del fascismo e del nazismo. Sarebbe un intollerabile oltraggio per la città di Varese e per tutta la Lombardia. La libertà di espressione e di manifestazione finisce di fronte alla violazione delle norme scritte nella Costituzione e al tradimento dello spirito della nostra Carta. Fascismo e democrazia sono incompatibili”.