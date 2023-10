Viggiù assegna la cittadinanza onoraria al presidente di Pedemontana Lombarda

Il Comune di Viggiù ha assegnato la cittadinanza onoraria a Luigi Roth, Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito e Cavaliere del lavoro della Repubblica italiana, oggi alla guida di Autostrada Pedemontana Lombarda, che per molti anni ha vissuto, e poi soggiornato, nel comune.

La cerimonia si è tenuta questo pomeriggio, sabato 14 ottobre, a Villa Borromeo: alla presenza di Luigi Roth, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco Emanuela Quintiglio.

Il consiglio comunale viggiutese ha deciso di rendere Luigi Roth cittadino onorario riconoscendogli «Il valore della personalità notoriamente distintasi nelle nostre comunità locali, lombarde e nazionali per qualità morali, civili, culturali e religiose, profuse con quel costante e particolare impegno che lo ha portato ad assumere responsabilità ad altissimo livello in campo economico, in campo sociale e nella Chiesa Cattolica». A proporre la figura di Roth per l’onorificenza sono stati un comitato promotore di ex sindaci e i presidenti di alcune associazioni viggiutesi.

«In questo momento – ha dichiarato Luigi Roth – provo una grande gioia e un profondo senso di gratitudine nel ricevere la cittadinanza onoraria di Viggiù, un luogo che rappresenta una tappa fondamentale della mia vita, e di quella della mia famiglia, dove ho trovato tanti amici che ringrazio di cuore per aver promosso questo evento. Questi sono luoghi che posso chiamare casa, in quanto hanno ospitato me e la mia famiglia durante la guerra e ci hanno accolto fin da subito come parte della comunità. Da allora abbiamo passato qui tante estati, che riportano alla mia memoria tanti ricordi piacevoli. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al sindaco Emanuela Quintiglio e al consiglio comunale, oggi presenti qui con tutti noi. Un grazie particolare va al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per due ragioni: la prima è che stiamo lavorando fianco a fianco per raggiungere un obiettivo importante, cioè il completamento dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, al quale mi presto da ‘civil servant’. La seconda ragione è che lo considero un amico, che oggi è venuto per condividere con me questa gioia».

La cerimonia di assegnazione dell’onorificenza è stata preceduta dalla presentazione del libro “Parole e concetti della quotidianità – Una guida per oggi” del professor Robertino Ghiringhelli, presso il Centro Studi SOMS di Viggiù, alla presenza del Sindaco Quintiglio e di Luigi Roth.