Ville aperte 2023 a Castellanza: un successo l’iniziativa

Circa 250 persone nello scorso fine settimana hanno scelto di visitare il Museo d’arte contemporanea Pagani e Villa Brambilla (sede del Municipio), i due beni culturali che hanno rappresentato Castellanza nell’edizione 2023 di Ville Aperte.

L’iniziativa ha compiuto quest’anno 21 anni coinvolgendo in questa edizione 5 province (Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese), 84 comuni, 202 siti pubblici e privati aperti, oltre 500 persone. E anche quest’anno la città di Castellanza ha partecipato alla grande manifestazione presentando due gioielli.

La raccolta d’arte e la sede comunale si sono dimostrate di grande interesse per i turisti, che hanno potuto scoprire la qualità delle opere radunate da Pagani e la bellezza delle sale della sede comunale dove sono state rievocate le villeggiature patrizie grazie alle performance teatrali di Michela Cromi e al concerto pianistico del Duo Omonóos (Gabriele Salemi e Silvia Gatti).

«Esprimo la viva soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e della Famiglia Pagani, che ho sentito – ha spiegato l’assessore alla Cultura della città di Castellanza, Davide Tarlazzi – per il riscontro complessivo della manifestazione che ci spinge a proseguire nel lavoro volto a valorizzare e a far conoscere le bellezze della nostra città. Desidero ringraziare per il contributo determinante gli uffici comunali coinvolti nella preparazione dell’evento (cultura, tecnico, comunicazione, polizia locale) e le guide volontarie di Villa Brambilla: Daniela Caprile, Donata Vignati, Giada Arenare e Giovanni Cattaneo».