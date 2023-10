Vince la Caronnese, cade l’Fbc Saronno, pari tra Solbiatese e Verbano

Diversi risultati importanti nella quarta giornata di campionato del Girone A di Eccellenza. Al comando, a quota 10 punti, restano in tre: la Calvairate che supera 3-0 il Vittuone, l’Oltrepò che batte 3-1 l’Accademia Pavese e la Base 96 che supera 3-2 la Sestese. Per i ragazzi di mister Melosi non bastano le reti di Pagliaro, che apre illude i ticinesi, e quella del neo arrivato Pinotti che nel finale rende meno amaro il passivo. Nel mezzo le reti per la squadra di Seveso sono siglate da Siviero e Cazzaniga nel primo tempo, Romeo arrotonda nella ripresa.

Senza reti il grande anticipo tra Solbiatese e Verbano; i nerazzurri salgono a quota 8 mentre i rossoneri vanno a 4. Ritrova il sorriso la Caronnese che passa 1-0 sul campo della Vergiatese grazie alla rete dell’eterno Corno nel finale. Per i galletti è la terza sconfitta in 4 gare.

Cade anche l’Fbc Saronno, sconfitto 4-3 a Lazzate. Ardor che scappa nel primo tempo grazie alle marcature di Marioli e Silla, nella ripresa Hassan ridà speranze agli amaretti ma Giangaspero allunga ancora. Pontiggia e Sardo riescono a riportare in equilibrio il match ma negli ultimi minuti è decisivo Caldirola con il gol da tre punti. Per l’Fbc si tratta del terzo passo falso di fila dopo la vittoria all’esordio.

Negli anticipi del sabato pareggiano 1-1 Pavia e Castanese, la Milanese passa 1-0 a Meda mentre domenica è il 2-2 tra Casteggio e Magenta a chiudere la giornata.