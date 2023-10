“Viviamo Induno Olona” apre il confronto con cittadini e simpatizzanti in vista delle elezioni 2024

Primi segnali di elezioni amministrative in arrivo a Induno Olona, dove nella primavera del prossimo anno si andrà al rinnovo del Consiglio comunale. A muoversi in questi giorni il gruppo civico “Viviamo Induno Olona” che sostiene l’attuale maggioranza guidata da Marco Cavallin, il quale, giunto al secondo mandato non potrà più essere ricandidato.

“Viviamo Induno Olona” ha organizzato per venerdì 27 ottobre alle 21 un incontro in Biblioteca per iniziare a discutere insieme i futuri programmi dell’Amministrazione e per poter arrivare preparati all’appuntamento elettorale.

«Circa 20 anni fa un gruppo di persone, animato da uno spirito di servizio per la propria Comunità e stanco della gestione fallimentare dell’Amministrazione di alcuni partiti politici, fondava la lista Civica Viviamo Induno Olona che, da allora, governa il nostro Comune avendo avuto, nel tempo, una grande fiducia da parte dei cittadini indunesi – spiegano i responsabili della lista – Ci avviciniamo ora alla scadenza elettorale del secondo mandato del sindaco Marco Cavallin e di tutta la sua squadra che per 10 anni ha avuto l’onere e l’onore di guidare la macchina comunale. Non sono stati anni facili, per tanti motivi, ma la tenacia e la coesione del gruppo ha fatto sì che molti risultati siano stati ottenuti ed altri progetti siano stati messi in cantiere per essere realizzati a breve».

L’invito è rivolto a tutte le persone che hanno potuto apprezzare quanto fatto in questi vent’anni, anche con critiche utili e costruttive, e che abbiamo voglia di impegnarsi per dare una mano, a qualsiasi livello: «E’ il momento di mettersi in gioco in prima persona per il bene della nostra amata comunità – aggiungo gli organizzatori dell’incontro – nel solco di quanto fatto e con l’ambizione di continuare ad amministrare con competenza e passione il nostro Comune».

(Nella foto: l’attuale maggioranza che guida Induno Olona – foto di Luca Leone)