Volontari all’opera per la Scuola dell’Infanzia di Lissago, per un quartiere a misura di bambino

Sabato 14 ottobre un gruppo di volenterosi genitori ha sistemato e ripulito gli ampi giardini interni e il perimetro esterno della Scuola dell’Infanzia Dall’Aglio di Lissago, uno dei luoghi più caratteristici di Varese.

Ecco una panoramica dei lavori e delle iniziative che i volontari della scuola materna hanno messo in campo: «La bellezza del territorio si rispecchia e si ricrea nelle ampie aree verdi di pertinenza dell’edifico sede della scuola, trasformati nel tempo dall’ente gestore in una vera e propria aula a cielo aperto dove vivere la natura, sperimentare e crescere – spiegano i genitori che si sono rimboccati le maniche -. Grande cura negli anni è stata dedicata da parte dell’ente gestore della scuola (la Fondazione A.M. e G.B. Dall’Aglio) e del team docenti alla progettazione degli spazi e delle relative attività didattiche. Sono nati così il castello di terra cruda, il tunnel di salici, le capanne di gelsomino, un ampio orto, il giardino sensoriale, un filare di vite, un gelso per la bachicoltura, uno spazio verde delimitato con piante da fiore per proteggere api e insetti impollinatori. La scuola si orienta da anni secondo i principi della cura e del rispetto dell’ambiente, parte integrante del PtOF (Piano triennale dell’offerta formativa) e ha meritato la certificazione di Green School».

«Altrettanta cura amorevole è stata dedicata alla scuola e alle sue pertinenze dalle famiglie degli iscritti e dagli abitanti del quartiere che, con passione, hanno affiancato l’ente gestore nella manutenzione degli spazi, degli arredi e dei giardini – prosegue la nota -. Il prezioso raccordo tra scuola, famiglia e territorio, sempre promosso dall’Ente gestore (la scuola nasce nel 1916, proprio per iniziativa degli abitanti dell’allora Comune di Lissago, coordinati dal sindaco dell’epoca, il Barone Baroffio), è coordinata dall’Associazione Pro Scuola Materna, che unisce gli abitanti del paese e le famiglie dei bambini iscritti e tutti coloro che prendono a cuore il progetto formativo della Scuola Dall’Aglio. L’Associazione affianca l’Ente gestore della scuola, la Fondazione A.M. e G.B. Dall’Aglio, promuovendone l’offerta formativa e supportandola. Oltre alle periodiche giornate dedicate alla manutenzione e al riordino degli spazi della scuola, come quella del sabato da poco trascorso, vengono organizzati eventi specifici che permettono di vivere in un clima di gioiosa solidarietà la scuola e il rione. A giugno, in occasione della festa di fine anno scolastico, si è svolta la cena dei papà che ha permesso di ricavare fondi necessari per l’acquisto di nuovi arredi e di una nuova altalena – proseguono i volontari -. A settembre, il pic-nic del buon inizio ha riunito genitori e nonni dei bambini iscritti in un piacevole momento di condivisione familiare: nel giardino sono stati collocati i meravigliosi giochi in legno costruiti da un falegname sostenitore della scuola per imparare di nuovo a giocare come una volta».

«Ma se il volontariato garantisce un valido appoggio alla Scuola, permangono alcune difficoltà. L’edificio sede della Scuola, costruito ai primi del ‘900, di proprietà del Comune di Varese e concesso in uso alla Fondazione che ne paga il canone, pur con la sua dignitosa estetica di inizio Novecento, necessiterebbe un profondo rifacimento della facciata e del tetto, che spetta alla proprietà e non sarebbe neppure per ipotesi sostenibile dalla scuola né dall’opera del volontariato. La piazzetta M.L. Verga e la via San Carlo antistanti la scuola presentano criticità sia per i parcheggi che per la viabilità. Il dialogo con il Comune di Varese è aperto da anni e proposte e progetti sono stati presentati all’attenzione dell’amministrazione comunale. Degli annosi problemi, ancora purtroppo irrisolti, si sono voluti fare carico, unitamente ai residenti, anche i genitori dei piccoli utenti della scuola, per rendere Lissago una frazione a misura di bambini, famiglie e anziani, con percorsi sicuri per una mobilità sostenibile. La scorsa estate, una delegazione dei genitori ha incontrato il sindaco di Varese per consegnare le oltre 120 firme raccolte con la richiesta di messa in sicurezza delle strade adiacenti agli ingressi della scuola (https://www.varesenews.it/2023/06/ingressi-invisibili-e-auto-che-sfrecciano-una-raccolta-firme-a-lissago-per-rendere-piu-sicure-le-strade-davanti-alla-materna/1651235/). Sono ancora molte le idee che l’Associazione Pro Scuola Materna di Lissago proporrà prima della fine dell’anno con l’intento di coinvolgere l’intera comunità locale in un’ottica di fattiva collaborazione nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà che sono dovere condivisi da cittadini ed enti pubblici, come ci ricorda la Costituzione della Repubblica».

Per maggiori informazioni sulle attività di volontariato potete contattare: Massimo (massimo_dioguardi@hotmail.com) o Cinzia (cmontinari@hotmail.com).