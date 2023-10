Wout Van Aert non sbaglia: il belga vince la Coppa Bernocchi

Era il favorito principe e non ha fallito il colpo. Wout Van Aert vince a Legnano la 104a edizione della Coppa Bernocchi completando una corsa eccellente da parte della sua squadra, la Jumbo-Visma. Il fenomeno belga è stato pilotato perfettamente dai compagni di squadra Benoot e Tratnik e ha piazzato una volata lunga che non ha lasciato scampo al gruppetto degli attaccanti forte in tutto di nove corridori.

Van Aert ha superato di mezza bici l’ottimo Vincenzo Albanese della Eolo-Kometa, la squadra di casa che ha cullato il sogno di trionfare a Legnano; podio completato da un altro italiano, il valtellinese Andrea Bagioli che ha tentato il tutto per tutto per la Soudal-Quick Step dopo che l’attacco di Alaphilippe non ha avuto esito. Il nome di Van Aert segue nell’albo d’oro quello di Davide Ballerini e arriva due anni dopo il trionfo del connazionale e avversario Remco Evenepoel, l’unico a conquistare la Bernocchi in solitaria nell’ultimo decennio.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO