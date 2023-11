Ubriaco in centro a Busto Arsizio aggredisce la Polizia Locale. Arrestato

Lo scorso fine settimana, una pattuglia del Comando della Polizia Locale di Busto Arsizio, impegnata a controllare l’area pedonale del centro, è stata allertata da alcuni commercianti che avevano segnalato la presenza di un soggetto irrequieto e violento che stava danneggiando arredi pubblici e urlando contro le persone.

L’uomo, un italiano di circa 35 anni residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, era evidentemente ubriaco, all’arrivo degli agenti ha cercato di sottrarsi all’identificazione fornendo un nome falso per poi iniziare a minacciare e aggredire con violenza gli operatori i quali sono riusciti non senza difficoltà ad immobilizzarlo e condurlo presso il Comando.

Visto quanto sopra il soggetto è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale e sottoposto il giorno seguente a processo per direttissima a seguito del quale è stata disposta a suo carico la misura dell’obbligo di firma.

Il comandante della Polizia Locale di Busto Arsizio Stefano Lanna evidenzia come, soprattutto nel centro città,

«verranno aumentate le attività di controllo del territorio, al fine di migliorarne la vivibilità sia dal punto di vista della sicurezza urbana che della prevenzione del degrado e del disordine, compreso il controllo dei veicoli che accedono e che sostano all’interno della ZTL».

Esprime soddisfazione e si unisce ai ringraziamenti anche l’Assessore alla Sicurezza: «Il presidio del territorio è attività importante che serve, tra l’altro, a restituire ai cittadini sempre maggiore fiducia nelle Istituzioni. E’ anche attività necessaria, come dimostrano casi come questo, così garantendo la tranquillità indispensabile perché tutti possano usufruire in serenità dello spazio pubblico, al riparo da soggetti violenti e irrispettosi delle regole».