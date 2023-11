200 abiti in dono per solidarietà: Filippa Lagerbäck torna nel negozio Share di Varese

Un gradito ritorno per il punto vendita SHARE di Varese, la catena di abiti second hand della cooperativa Vesti Solidale, in via Bernardino Luini 3.

Anche quest’anno la conduttrice televisiva Filippa Lagerbäck, da sempre impegnata a favore della sostenibilità ambientale, ha scelto di donare oltre 200 capi d’abbigliamento a SHARE Varese, che saranno messi in vendita in esclusiva per i clienti a partire da sabato 18 novembre.

Proprio sabato 18 novembre, alle ore 10, Filippa Lagerbäck sarà presente in negozio per consegnare la collezione e promuovere il progetto sociale di SHARE.

SHARE è un progetto di moda sostenibile nato a Milano nel 2014, il cui principale obiettivo è promuovere il benessere sociale e ambientale attraverso la moda, trasformando abiti usati in progetti sociali.

SHARE chiude l’intero ciclo di raccolta e riutilizzo degli abiti usati ed è il frutto dell’esperienza nell’ambito del riciclo di indumenti usati e dell’inserimento di lavoratori e lavoratrici svantaggiate maturata dalla cooperativa Vesti Solidale, parte del Consorzio Farsi Prossimo: una rete di 12 imprese sociali, promosse da Caritas Ambrosiana, che ad oggi dà lavoro ad oltre 1.970 persone.

A oggi con 7 negozi in Italia offre una selezione di capi d’abbigliamento vintage e di seconda mano in condizioni impeccabili e paragonabili al nuovo, sottoposti ad un rigoroso processo di selezione e igienizzazione.

Oltre all’aspetto del riuso e della sostenibilità ambientale, il progetto SHARE ha una forte valenza sociale: contribuisce a dare lavoro a persone svantaggiate sia nelle attività del negozio, sia nelle altre fasi del ciclo di recupero degli indumenti (disabili, donne fragili, rifugiati ed ex carcerati), e i proventi delle vendite contribuiscono a finanziare progetti sociali a beneficio di persone fragili.

Il negozio SHARE di Varese è in via Bernardino Luini 3.

Aperto lunedì pomeriggio (15-19) e da martedì a sabato (9.30-14 e 15-19)

Tel. 0332 1501368