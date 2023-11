“30 anni di Neuroradiologia a Varese” un convegno al Centro Congressi di Villa Cagnola a Gazzada Schianno

“30 anni di Neuroradiologia a Varese” è il titolo del convegno in programma per venerdì 17 novembre 2023 al Centro Congressi di Villa Cagnola a Gazzada Schianno.

L’evento ha l’obiettivo di esporre le esperienze diagnostiche e interventistiche dei principali Centri Neuroradiologici Italiani, con particolare attenzione allo sviluppo della realtà varesina dagli anni ‘90 ad oggi. Presidente del convegno è il dottor Fabio Baruzzi e Responsabile Scientifico è il dottor Andrea Giorgianni, che così illustrano le tematiche trattate: “Il trattamento neuroradiologico interventistico delle patologie vascolari e spinali si sta imponendo in maniera significativa come strategia terapeutica primaria, e, sempre più, si sviluppano e consolidano i centri in grado di offrire tali possibilità terapeutiche.

Anche la neuroradiologia diagnostica è protagonista di un notevole sviluppo delle tecniche di studio in generale e nelle patologie del basicranio in particolare, sia nei pazienti adulti che pediatrici. L’approccio endoscopico trova frequenti applicazioni chirurgiche e le tecniche di Risonanza Magnetica più avanzate coadiuvano efficacemente il planning chirurgico.

In particolare, la prima sessione del corso intende offrire una panoramica sulle diverse opportunità terapeutiche di procedure interventistiche eseguite sulla colonna vertebrale, grazie all’intervento di neuroradiologi con consolidata esperienza nel settore.

La seconda sessione intende mettere a fuoco sia la fase diagnostica, che il trattamento chirurgico delle patologie del basicranio, dove il nostro gruppo di lavoro (Otorino-Neurochirurgico- Neuroradiologico) rappresenta uno dei centri di eccellenza.

La terza sessione vuole offrire un aggiornamento sulle linee guida e strategie di cura dell’ictus ischemico e una panoramica delle reti hub-spoke nelle maggiori realtà neuro-interventistiche vascolari nazionali.”