50 mila euro per la Protezione Civile Valtinella, fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo

Un nuovo automezzo per la Protezione Civile Intercomunale Valtinella, dotato di pala, forche e cippatrice per una migliore gestione del territorio e dei boschi, per un investimento di circa 50.000 €.

È questo il nuovo traguardo raggiunto dai Comuni di Casciago, Barasso, Luvinate che insieme gestiscono il servizio di Protezione Civile in forma associata.

«L’importante contributo economico ottenuto dalla Regione consentirà di efficientare il parco automezzi in dotazione ai nostri volontari, implementando le loro capacità di intervento in caso di necessità particolari, purtroppo sempre più frequenti. Dall’altra – sottolineano i sindaci di Casciago, Barasso, e Luvinate Mirko Reto, Lorenzo Di Renzo Scolari e Alessandro Boriani – si tratta di una conferma del percorso virtuoso da tempo intrapreso e che è nostra intenzione sostenere concretamente. Ci sono tematiche dove solo la collaborazione e la sinergia possono portare benefici ai territori, in un momento storico molto complesso sul piano economico e sociale».

«La prevenzione e la cura del territorio sono tematiche fondamentali e siamo lieti di poter ancora una volta incoraggiare i nostri Volontari nel loro indispensabile e lodevole servizio alle nostre comunità», concludono i sindaci.