A Besozzo manifesti contro la violenza sulle donne e il film “Women Talking”

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, celebrata il 25 Novembre di ogni anno dal 1999, l’Amministrazione comunale di Besozzo propone anche quest’anno un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica purtroppo sempre più allarmante come ci riporta quotidianamente la cronaca.

Venerdì 24 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Duse, via Duse 12 a Besozzo, in collaborazione con le Associazioni Donna Sicura e Besozziamo, si terrà la premiazione del Contest Grafico “Libera di Vivere” finalizzato alla stampa e diffusione di manifesti per veicolare a livello locale e presso la popolazione un messaggio di contrasto alla violenza sulle donne e da utilizzare per eventuali iniziative inerenti al contrasto alla violenza di genere; a seguire verranno presentate Donna Sicura, centro antiviolenza con sportello informativo alla Casa delle Persone di Besozzo e FemVa, gruppo femminista della Provincia di Varese che introdurrà la proiezione di “Women Talking – Il diritto di scegliere” della Rassegna un Posto nel mondo.

Il film, diretto da Sarah Polley, è tratto dall’omonimo romanzo di Miriam Toews e narra le vicende di un gruppo di donne che appartengono a una comunità religiosa isolata e rigida e subiscono ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini. Queste stesse donne si troveranno un giorno a dover prendere la decisione più importante della loro vita andando anche contro la propria fede: non fare nulla, restare e combattere o andarsene. Il bisogno di giustizia e il desiderio di non far subire alle proprie figlie la violenza degli uomini della comunità, le porterà a reagire, affrontare la lotta e compiere la scelta giusta.

La Consigliera con delega alle Pari Opportunità Alessandra Aries ”In Italia ogni 72 ore una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner, e tre femminicidi su quattro avvengono tra le mura di casa. 72 ore dopo la morte di Giulia Cecchettin un altro femminicidio: Rita Talamelli. Prima di loro, solo nel 2023, altre 104 donne. È necessario parlarne e non rimanere indifferenti. Per questo vi aspettiamo il 24 novembre.”

L’ingresso è gratuito, per info: servizisociali@comune.besozzo.va.it o telefonando al 0332/970195-int. 8.