A Bisuschio un fine settimana di festa aspettando il Natale tra bancarelle, musica e un brindisi per don Marco

Un fine settimana di festa a Bisuschio, dove il Corpo Musicale Valceresio e la Pro loco hanno organizzato diversi momenti legati al Natale, ma non solo.

Il primo appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 21 al Cine Teatro San Giorgio con il tradizionale Concerto di gala del Corpo musicale Valceresio che nell’occasione chiude anche le celebrazioni per i suoi primi 160 anni (1863-2023).

Un anno che per il Corpo Musicale Valceresio è stato davvero emozionante con il ritorno dell’opera in Villa Cicogna con “La Traviata”, la partecipazione alla rassegna musicale “Perché ci vuole orecchio”, proposta dalla Pro Loco Bisuschio, e la favola musicale del Piccolo Principe.

«Anche con il Galà, tradizionalmente il concerto più importante della stagione per tutti i corpi musicali, si rinforza questa collaborazione tra le associazioni – dicono i responsabili dello storico sodalizio musicale – Perché, in fondo, come scriveva Platone: “La musica è una legge morale. Essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza, e la vita a tutte le cose”».

La partecipazione al Galà è ad ingresso libero.

Domenica 3 dicembre sarà invece la volta dei mercatini di Natale, con l’ufficio postale di Babbo Natale dove si potranno compilare e spedire le letterine per il Polo nord, dei canti natalizi proposti dal Coretto e dall’inaugurazione delle luminarie. Per l’occasione sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia la viabilità di viale della Repubblica mentre la piazza antistante la chiesa parrocchiale sarà animata da espositori e banchi gastronomici proposti dalla Pro loco di Bisuschio (con panini con la salamella, crepes, zucchero filato e tanto altro) e dal servizio bar dell’Acli che sarà attivo per tutta la giornata.

Domenica per Bisuschio sarà importante anche per l’investitura ufficiale di don Marco Usuelli come nuovo parroco durante la celebrazione delle 11: amici e fedeli lo aspetteranno all’uscita dalla messa per un brindisi in compagnia.