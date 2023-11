A Bisuschio uno spettacolo teatrale e una tavola rotonda fanno luce sulla relazione tra violenze e disturbi alimentari

Durante la settimana che porterà alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’associazione Ananke family con il patrocinio del Comune di Bisuschio e in collaborazione con il Centro di cura per i disturbi alimentari Ananke di Varese, propone per la serata di venerdì 24 novembre lo spettacolo teatrale “Volevo solo danzare”, che parla della violenza sulle donne e delle correlazioni con i disturbi alimentari.

Dopo lo spettacolo ci sarà una tavola rotonda sul tema “Cosa offre il territorio di Varese a chi è vittima di violenza e a chi soffre di un disturbo dell’alimentazione e nutrizione”. La riflessione verte su alcuni studi clinici che riportano che tra i fattori di rischio ambientali per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione si può riscontrare la presenza di gravi traumi associati a forme di violenza, come ad esempio abusi fisici, sessuali e psicologici.

«Le esperienze fortemente traumatiche sono fattori significativi che possono determinare difficoltà nella regolazione delle emozioni, nella costruzione della personalità e aumentare la vulnerabilità di una persona nei confronti di un disturbo alimentare – spiegano i promotori dell’inziativa – I disturbi dell’alimentazione hanno una stretta correlazione con le nostre emozioni e non come potrebbe sembrare solo con il cibo, dove il cibo invece diventa una delle strategie, il regolatore per esprimere i nostri vissuti. Dati sperimentali hanno mostrato che quasi più della metà delle donne con disturbi dell’alimentazione ha riportato esperienze di abuso sessuale o di esperienze avverse in età infantile, nell’80% dei casi avvenute durante l’infanzia, e che nelle vittime di abuso sessuale infantile l’assenza di supporto interpersonale e la percezione di sé come vulnerabili e isolate sarebbero direttamente associate alla presenza dei sintomi del disturbo alimentare».

Alla tavola rotonda interverranno il sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini; Cinzia Fumagalli presidente dell’associazione Ananke Family; Nicla Bene, psicoterapeuta del Centro Ananke di Varese; Mattia Resteghini, biologo nutrizionista del Centro Ananke di Milano, e Mariagrazia Lani, avvocata del Foro di Varese.

La serata è ad ingresso libero e gratuito