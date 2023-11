A breve un incontro a Brebbia per contrastare il fenomeno delle truffe

Contrastare le truffe, combattere senza quartiere i tentativi dei malviventi che sempre più spesso colpiscono le fasce più deboli della popolazione.

Per questo le istituzioni rispondono, pure le più piccole amministrazioni, anche quelle “commissariate“ poiché prive della carica istituzionale del sindaco, figura che esprime la volontà dei cittadini.

Infatti il Commissario Straordinario Salvatore Ciarcià (foto), viceprefetto, insediatosi lo scorso 11 ottobre a seguito delle dimissioni irrevocabili del Sindaco e del successivo scioglimento del Consiglio Comunale, dopo un primo incontro con i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, alla presenza del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e di Don Giuseppe Andreoli Parroco della Chiesa di San Pietro, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate celebrata in forma molto sobria, «lo scorso 4 novembre, preannuncia che, a breve, si terrà in Comune o presso la predetta Basilica un incontro con i cittadini di questa Comunità per una condivisione partecipata del vademecum sulle buone prassi da tenere per limitare i rischi connessi al diffuso fenomeno delle truffe perpetrate a danno delle persone della terza età».

«A tal proposito, gli uffici comunali, entro il mese corrente comunicheranno luogo e data dell’incontro», spiega il dottor Salvatore Ciarcià.