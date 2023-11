A Brezzo di Bedero dominano gli atleti di Possaccio

Nel mese di novembre abitualmente termina l’intensa attività delle competizioni a carattere regionale della Bocciofila Bederese e anche nel 2023 la regola è stata rispettata con la conclusione, venerdì 24, della 19a edizione del Trofeo Comune di Brezzo di Bedero.

Una ricorrenza storica che attraversa gli anni duemila, attesa da tutti gli appassionati dello sport delle bocce, anche per i nomi altisonanti che l’hanno onorata.

Per esempio nel corso dell’eliminatoria della categoria A, svoltasi nella sede della Società organizzatrice il 17 novembre, vinta da Massimiliano Chiapppella, si sono misurati alcuni nomi altisonanti, primo fra tutti quell’estroso rappresentante della Cuviese, amato da gran parte del pubblico, quel Walter Barilani, dispensatore di giocate incredibili, eseguite con assoluta naturalezza.

La gara si è svolta sia sui campi lacustri, sia su quelli della Bocciofila Bottinelli/Vergiatese a Vergiate, con semifinali sui campi della Crevese e della Cuviese con un accattivante coinvolgimento di tutto il territorio.

Alle fasi finali sono pervenuti, oltre al già citato Chiappella – una curiosità, il padre di Massimiliano, Silvano, è stato sconfitto alla terza partita, quindi a un passo dal successo nella “batteria”, da Brovelli della Monvallese: se avesse prevalso, negli ottavi ci sarebbe stato lo scontro fra padre e figlio. Davvero suggestivo. – un altro grande campione come Christian Andreani.

I pronostici davano come probabili finalisti proprio i due alfieri di Possaccio: Andreani-Chiappella doveva essere e Andreani-Chiappella è stato.

Del resto le scorrerie piemontesi sulla sponda lombarda del Lago Maggiore sono ricorrenti, non bisogna dimenticare che gli atleti verbanesi arrivano da tempo alle fasi finali delle competizioni a squadre, perciò nessuna meraviglia se queste incursioni predatorie si ripetano con puntuale regolarità.

Il Branchini Mirko della Bederese contro Massimiliano e l’Enzo Basini della Ternatese contro Christian hanno tentato di opporsi, ma i due erano troppo concentrati per lasciarsi andare a concessioni per loro inusuali: quindi finale fratricida secondo previsione.

Qualcuno temeva che i verbanesi giocassero con sufficienza, essendo della medesima Società: nulla di più supponente. I due scendono in campo agguerriti e danno spettacolo, alternando accosti prodigiosi a bocciate precise e puntuali sia di raffa che di volo, eccetto una mano dove incredibilmente sbagliano tre raffate quasi equamente suddivise. Molti si sono immediatamente precipitati all’esterno del bocciodromo, temendo qualche evento climatico catastrofico, un tornado forse, escludendo il tifone prerogativa dei tropici: per fortuna nulla di tutto ciò, solo un turbinio di autunnali foglie multicolori, capricciosamente accumulate ora qua, ora là, da un vento sì impetuoso, ma senza alcuna volontà di trasformarsi in fortunale.

Infatti, i due tornano a scambiarsi colpi potenti a centro corsia, procedono punto a punto alternandosi al comando fino al colpo di coda finale di Andreani che fa sua la contesa.

Premiazione dei protagonisti da parte dell’Autorità principe preposta allo scopo, il sindaco Daniele Boldrini, il quale pur avendo fatto stare in apprensione gli organizzatori perché impegnato anche in un’altra manifestazione ufficiale, perviene con la sorpresa – così da lui definita – di un ospite prestigioso come il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Eligio Castoldi. Presente anche l’assessore Davide Boscaro oltre al delegato provinciale e consigliere regionale FIB Guido Bianchi, con la sempre gradita presenza di Gianpiero Martinoli, ex-dirigente della Federazione.

Impeccabile la direzione arbitrale di Cosimo Nacci, ben coadiuvato dagli arbitri societari Umberto Boscaro e Mario Longhi.

PILLOLE DI BOCCE

24 novembre – Bederese – finale regionale individuale ABCD

Andreani Christian – Possaccio (VCO) Chiappella Massimiliano – Possaccio (VCO) Basini Enzo – Ternatese (VA) Branchini Mirco – Bederese (VA)

Direttore di gara Cosimo Nacci

27 novembre – Cuviese – inizio regionale individuale ABCD

02 dicembre – Agrate Conturbia (Novara-VCO) – ore 14, finale regionale coppia BCD