A Busto Arsizio “l’amore non ti uccide”: una giornata contro la violenza alle donne

L’istituto Verri, il 24 novembre, incontra UNAVI per affrontare il delicato tema della violenza sulle donne.

“L’amore non ti uccide”: è questo il titolo della giornata organizzata, in occasione dell’avvicinarsi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (sabato 25 novembre), il 24 novembre 2023 nella sede della scuola, in via Torino a Busto Arsizio.

Dalle 9 alle 13, in una prima parte mattutina, gli studenti e i docenti dell’ IPSSCT Pietro Verri incontreranno l’Associazione UNAVI per dibattere sulla questione delicata della violenza sulle donne. L’incontro si terrà in via Torino a Busto Arsizio sede della scuola.

Aldo Claris Appiani, membro direttivo dell’Associazione, introdurrà la mattinata. Alberta Brambilla Pisoni, Segretario Nazionale UNAVI presenterà l’associazione, le sue finalità e illustrerà i molteplici aspetti della violenza in comunità e in famiglia. L’artista Sergio Brambillasca parlerà della sua mostra itinerante “Sui passi della violenza”. Il terzo intervento

sarà del sociologo UNAVI Fabrizio Fatus che affronterà il tema “Amore e relazioni”. Dopo di loro arriverà il momento delle due testimonianze per Unione Nazionale Vittime, quelle di Assunta Bianco e Stefania Ripoldi, chiudendo la sessione mattutina.

L’appuntamento serale è per le 19 con il Saluto delle autorità, seguito da una serie di interventi con il Presidente UNAVI Paola Redaelli, Beatrice Paola Fraschini Coordinatrice primo ascolto, Alessandro Continiello vice presidente UNAVI, la coordinatrice Lombardia Stefania Bonfiglio e la Direttrice di Monza International Art (MIA), Francesca Provetti. Anche alla sera ci saranno tre testimonianze con Giuseppe Morgante, Rosita Solano e ancora Assunta Bianco. L’evento serale vedrà inoltre la partecipazione straordinaria dell’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del Merito. La serata si concluderà intorno alle 22.

UNAVI è un’associazione, composta da gruppi di volontari, alcuni di loro già vittime, presenti in quasi tutte le regioni. Essa offre ascolto e vicinanza alle persone, fornendo loro informazioni pratiche e giuridiche. Dà la possibilità di mettersi in contatto con reti televisive e testate giornalistiche qualora sia necessario sensibilizzare l’opinione pubblica. Favorisce il

coinvolgimento ed il confronto con persone che si trovano in situazioni analoghe per far capire a coloro che hanno difficoltà e paure che non sono soli. Se le vittime lo richiedono verranno messe in contatto con studi legali e Psicologi esperti della specifica situazione. Vengono presi i contatti con forze politiche e richieste interpellanze parlamentari qualora si

verifichino situazioni talmente gravi che meritino di avere risposte istituzionali. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, Unione Nazionale Vittime organizza convegni e pubblica articoli attraverso la stampa. Diverse volte sono stati invitati nelle audizioni parlamentari sia in Italia che a Bruxelles. Sono stati ottenuti risultati concreti come norme a favore delle vittime.

Un importante supporto viene dato anche ai genitori che vengono privati arbitrariamente dei loro figli.