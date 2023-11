A Casbeno la 20esima Edizione di “Luci, profumi e colori del Natale”

Mercatino degli hobbisti e delle associazioni intorno alla parrocchia di Casbeno, all’Oratorio a all’Asilo. Il nuovo percorso si snoda fino a Villa Recalcati (che sarà possibile visitare con guida abilitata). Ricco programma di eventi con gastronomia, street food, musica, animazione per bambini, mostra di Presepi in occasione dell’anniversario “Greccio 800”, mostra fotografica, concerto del Coro 7 Laghi, spettacolo di cantastorie per bambini “Il Gigante Sgniffe Sgnaffe” e tanto altro. Non solo bancarelle, ma cose buone e belle! Informazioni e programma sui Social (Instagram e Facebook) al profilo “Casbeno insieme”.