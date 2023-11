A Casciago associazioni e scuole insieme per rendere più bello il Mercatino di Natale

Una domenica di festa in vista del Natale. A Casciago le associazioni del paese si sono riunite per organizzare il Mercatino di Natale 2023.

Appuntamento domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18 in Largo de Gasperi, nel cortile di fronte alla sede del Municipio. Il tutto è stato organizzato grazie al coordinamento dell’assessorato alla Cultura e alle associazioni del Comune di Casciago, in collaborazione con i rappresentanti dei gruppi e delle associazioni. Ognuno ha fatto un pezzettino di lavoro, chi si è occupato delle decorazioni, chi della merenda, chi degli oggetti da preparare e mettere in vendita. Hanno collaborato le scuole di Casciago e Morosolo, con insegnanti e professoresse all’opera da settimane insieme ai ragazzi e alle associazioni dei genitori per realizzare oggetti natalizi da regalare in vista delle prossime festività.

In programma durante la giornata alle 15.30 una merenda a cura della Società Mutuo Soccorso e alle 17.30 l’accensione dell’albero di Natale al centro del cortile, accompagnato da canti natalizi. E ancora durante tutto il pomeriggio attività per bambini, letture natalizie in biblioteca a cura di Parole in Viaggio, laboratori a cura della Cooperativa Il Millepiedi in Comune e ovviamente la presenza di Babbo Natale con una cassetta per imbucare le letterine.

Tante le realtà di Casciago e Morosolo che si sono date da fare per la buona riuscita di questa iniziativa: la Cooperativa Il Millepiedi, il Villaggio del Fanciullo di Morosolo, la Società di Mutuo Soccorso, La Schola, Anni Verdi. E poi le scuole: le materne di Casciago e Morosolo, le primarie Sant’Agostino e Manzoni e la secondaria Villa Valerio, insieme alle associazioni genitori. Non resta che fare un giro al mercatino per trovare il regalo giusto per Natale e aiutare le realtà di Casciago e Morosolo che si sono date da fare per rendere più belle e piacevoli le feste.