A Castellanza la presentazione de “I Giganti di Ghiaccio” con Giorgio Macchiavello

All’interno della Rassegna Autunno di Libri arriva la V edizione di LA MONTAGNA RACCONTATA 2023 organizzata dalla sezione cittadina del C.A.I. (Club Alpino Italiano) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza. Tre appuntamenti con la montagna, tre incontri con gli autori che si svolgeranno nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica (Castellanza, piazza Castegnate 2bis – park auto in piazza Leonardo Cerini).

Si parte Giovedì 16 Novembre – ore 21.00 – Giorgio Macchiavello – “I GIGANTI DI GHIACCIO“ – Giornalista professionista e scrittore, vice caposervizio della redazione di Aosta del quotidiano “La Stampa”. “Il giorno che presi la decisione di rincorrere i ghiacciai, avevo un’unica, solida, assoluta certezza: non era una buona idea”. Il racconto della sua partecipazione al TOR DES GLACIERS, l’endurance trail di 400 km, 32000 metri di dislivello e 190 ore di tempo massimo per terminare la gara tra le Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta. Modera la conferenza Ettore Pettinaroli.

Secondo appuntamento Giovedì 23 Novembre – ore 21.00 – Giovanni Scognamiglio – “PIZ. VOLTI E LUOGHI DELLE GUIDE ALPINE DELLA VALMALENCO” – Per passione è escursionista, alpinista e scrittore appassionato di storia dell’alpinismo e della Valmalenco. Con il libro “Piz”, traendo spunto dall’esperienza delle guide alpine della Valmalenco, ci

dice come sia ancora possibile decidere di vivere scegliendo la montagna. Saranno presenti le Guide Alpine Paolo Masa e Giancarlo “Bianco” Lenatti. Il libro è arricchito da opere inedite dell’artista legnanese Adriano Fedeli. Le stesse opere saranno esposte in Biblioteca dal 16 al 25 Novembre.

La rassegna si conclude Giovedì 30 Novembre – ore 21.00 – Alberto Rollo – “IL GRANDE CIELO” – Scrittore, saggista e critico letterario. E’ la storia di un uomo di città che in montagna ha cercato sé stesso, guardando ad essa per amor di valico, di salita, di cielo, interpretando l’andare “in alto” come un’avventura, non necessariamente come un’attività sportiva, che ha riempito la sua fantasia e creato emozioni. Modera la conferenza Antonella Tunesi.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. INFO: Ufficio Cultura – tel. 0331.526263 – email: cultura@comune.castellanza.va.it.