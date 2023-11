A Castello Cabiaglio arrivano i clown: una serata divertente per incontrare la bellezza della diversità

Il 2 dicembre a Castello Cabiaglio (ore 21) arriva lo spettacolo teatrale La Bianca, la Blu e la Rossa, all’interno di Latitudini, stagione teatrale che coinvolge sette comuni dell’Alto Varesotto.

La serata è rivolta a un pubblico di tutte le età, perciò, via libera a gruppi e famiglie con bambini e ragazzi per una serata divertente e profonda allo stesso tempo.

Chi sceglierà di passare la serata all’insegna del teatro nella Sala Polivalente si troverà di fronte a una scatola nera, tre clownesse e una storia che affronta temi di grande attualità.

In scena, l’attrice e autrice dello spettacolo Alice Bossi offre una prova di sorprendente qualità attoriale tra gag divertenti, movimenti scenici e l’illusione del mimo che regala al pubblico la magia del surreale.

«Con questo spettacolo vogliamo parlare ai più piccoli dell’incontro con qualcuno che è diverso da noi» raccontano Alice Bossi e Monica Mattioli. «Forse guardando bene, questo qualcuno non è così diverso. Forse di diverso ha solo il colore della pelle o lo stile di vita. Forse da questo qualcuno possiamo anche imparare qualcosa e rompere i nostri schemi fissi che ripetiamo senza neanche più sapere perché».

Per arrivare con il loro messaggio a ogni tipo di pubblico, anche quello delle bambine e dei bambini piú piccoli, a partire dai tre anni, le artiste hanno scelto di adottare un linguaggio sonoro e visivo ispirato al linguaggio comico, repentino e surreale dei cartoon. Alice Bossi veste i panni, e i nasi, di tre clownesse: la Bianca, trasformandosi e colorandosi, racconta la storia della Blu, la cui vita regolarissima viene sconvolta dall’arrivo della vivacissima Rossa. Due personaggi opposti nei ritmi, nello stile e nell’approccio alla vita che tra uno sketch e una risata dimostrano quanto sia vero che attraverso l’incontro possiamo abbracciare nuove scoperte, arricchirci, arricchire e crescere insieme.

Il Salone Polivalente si trova in Via Asilo 13 a Castello Cabiaglio (Va).

Biglietto intero 10 euro – ridotto 7 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia e Karakorum Teatro).

Prenotazioni Teatro Periferico: Tel 334.1185848- 347.0154861 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it