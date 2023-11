A Castiglione Olona la lettura teatrale interpretata da Giovanni Ardemagni contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e anche quest’anno la Città di Castiglione Olona organizza e promuove per il quinto anno consecutivo “Scarpe rosse” un programma di appuntamenti per sensibilizzare sulla violenza di genere, realizzati in collaborazione con alcune realtà locali.

Tra le iniziative proposte dal Comune in occasione di “Scarpe Rosse”, venerdì 24 novembre alle ore 21 nell’ex Sala Consiliare di Piazza Garibaldi verrà messa in scena “La confessione”, lettura teatrale interpretata da Giovanni Ardemagni e liberamente ispirata dal romanzo “Se questi sono gli uomini” scritto da Riccardo Iacona.

Al termine dello spettacolo, ci sarà l’intervento di Silvia Sacco, psicologa e volontaria del Centro Antiviolenza EOS – Varese.