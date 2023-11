La sostenibilità, anche estetica, in architettura in un incontro a Cavaria

Le strategie legate alle nuove emergenze ambientali hanno modificato non solo il modo di abitare le nostre case, ma anche il modo di pensare e fare architettura. Tale necessità ha spesso determinato un approccio caratterizzato da un’impostazione di carattere tecnico-energetico che ha preso il sopravvento rispetto ai valori poetici, compositivi e spaziali della buona architettura. E’ possibile però coniugare entrambi gli obiettivi? E’ possibile immaginare un nuovo linguaggio capace di esprimere bellezza ed ecologia?

Ad approfondire questi argomenti, partendo dal Wood Architecture Prize 2023 e festeggiando la menzione speciale ottenuta dall’architetto varesino Luca Compri, sarà l’incontro intitolato “La sostenibilità dell’architettura”, che si terrà il 15 novembre 2023 dalle 18 nella sala civica dell’antico palazzo comunale a Cavaria con Premezzo. Organizzato dall’Ordine degli architetti di Varese, vedrà dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli Architetti Elena Brusa Pasquè vedrà la presentazione del progetto premiato dal Wood Architecture prize in un incontro moderato da Emanuela Zanetello membro della Commissione Sostenibilità dell’Ordine coordinata da Alessandro Vanoni, e che vedrà ospite lo stesso Compri.

Luca Compri, che guida lo studio LCA architetti di Varese, racconterà il progetto vincitore “Casa 4” edificio realizzato in legno, paglia di riso e sughero «La presentazione può essere l’innesco per approfondire tematiche progettuali legate al territorio – spiega Compri – Ma anche superare le paure legate alla volontà di realizzare un edificio con materiali naturali ed ecologici e capire che l’architettura è da sempre una disciplina che vede nel suo valore umanistico il riferimento primo».

Compri ha inanellato nel 2023 ben tre premi di architettura: dopo il Wood Architecture Prize a marzo, ha ottenuto agli inizi di ottobre una menzione speciale all’edizione regionale del premio InArchitettura 2023 per Lombardia ed Emilia Romagna, organizzato da Inarch, l’Istituto Nazionale di Architettura.

L’ultimo premio ottenuto è di pochi giorni fa: il 28 ottobre ha ottenuto infatti il premio INArch per il miglior edificio degli ultimi 5 anni della Valle d’Aosta. Il progetto, denominato “chalet blanc”, nasce dall’idea di una giovane coppia varesina, Tiziano Baretti e Ileana Palermo, che ha deciso di costruire una piccolo chalet sostenibile ai piedi del Cervino. L’edificio è realizzato con struttura prefabbricata in legno e reinterpreta in chiave contemporanea le vecchie baite del territorio alpino.

L’incontro del 15 novembre è a margine di una mostra di modelli architetture primitive realizzate dagli studenti dell’università di Firenze, coordinati dal professor Gian Mario Aspesi, in corso a Cavaria. La partecipazione all’incontro, come alla mostra, è gratuita e aperta a tutti i cittadini e agli amministratori.